Jacky Bracamontes desnuda su alma en “La pasarela de mi vida”

“Lo que más me costó trabajo fue plasmar en palabras lo que viví cuando perdí a mi bebé; esta obra fue una terapia en muchos sentidos”, confiesa la actriz en su libro, bajo el sello de Grijalbo

Asael Grande

La actriz y modelo mexicana, Jacqueline Bracamontes, ganadora del concurso nacional Nuestra Belleza México en el año 2000, publica su libro “La pasarela de mi vida” (Grijalbo, 2017), en la que lleva al lector a un paseo por las distintas etapas que ha vivido, con sus caídas, sus sueños, sus decepciones y sus luchas.

Un libro cubierto por anécdotas con los famosos, tips, consejos y hasta recetas, pero sobre todo mucha honestidad, tanta, que al leerlo parecerá que estás tomándote un café con Jacky: “en las lista de las cosas que tiene que hacer uno antes de morir, es que hay que escribir un libro, yo tenía la idea de hacerlo, pero me decía qué es lo que podía compartir yo con la gente que me sigue, qué le puede interesar de mí, así que decidí escribir sobre mi vida, mis experiencias, sobre mis altibajos, sobre mis tropiezos, errores, lo que aprendí en el camino de ciertos años, de ahí surgió la idea, y la verdad me siento contenta de tener el libro en mis manos”, dijo Jacky Bracamontes en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Hija del entrenador de futbol, Jesús Bracamontes y de Jacqueline Van Hoorde, Jacky comenzó a trabajar como modelo para algunas revistas de moda juveniles; también inició actividades como modelo profesional en Guadalajara, realizando varios comerciales para televisión, así como foto fija y de pasarela: “me llevó año y medio escribir el libro, me tenía que escapar una vez a la semana a escribir, lo que más disfruté fue recordar mi infancia, recordar mi vida con mis hermanos, con mis papás en Guadalajara, las experiencias, las travesuras, todo eso, la verdad que me hace sentirme muy agradecida con mi familia, por todo el amor, por toda la entrega, hoy más que nunca, ahora que soy mamá, entiendo todo lo que hizo mi mamá por nosotros, eso fue lo que más disfruté; lo que más me costó trabajo fue plasmar en palabras lo que viví cuando perdí a mi bebé, este libro fue una terapia en muchos sentidos”, comparte la actriz con este diario.

Sobre el tema de ventilar el romance con el actor y modelo William Levy, Jacqueline comentó que siente que se ha exagerado mucho en ese tema. “Siento que se ha exagerado porque yo no dije nada malo, ni inventé nada, por eso los invito a que lean el libro. Yo no me he encontrado a William, pero no hay problema, pues cuando me lo encuentre seguro platicaremos y lo mismo con Valentino Lanús”.

“De nada me arrepiento, porque ese libro me ha hecho sentir quién soy y de nada de lo que escribí o de lo que hago en mi vida me arrepiento”, enfatizó Jacky.

En enero del 2017 regresa a las telenovelas con una participación especial en la telenovela “El bienamado”, donde interpretará a Laura Urquidi: “este libro soy yo, ahí está mi vida entera, me siento muy agradecida con las personas que me han seguido, muy agradecida con esta carrera tan maravillosa y tenía que compartirlo en este libro”, finalizó JackyBracamontes.