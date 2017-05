Rejuvenecimiento ovárico para embarazarse

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Hoy, el mejor momento reproductivo de la mujer es de los veinte a los treinta años, es entonces cuando se liberan los mejores óvulos, con el objetivo de aumentar las posibilidades de un embarazo sin complicaciones, que dé lugar a un bebé sano. No obstante, se calcula que un 1% de las mujeres sufre fallo ovárico temprano –o menopausia precoz– y que, pese a su juventud, tendría problemas para lograr un embarazo. De acuerdo con estudios llevados a cabo en colaboración con el hospital La Fe de Valencia, IVI se han conseguido cuatro embarazos en pacientes que padecían fallo ovárico precoz mediante el rejuvenecimiento ovárico. El profesor Antonio Pellicer, copresidente y fundador del grupo, afirma que se realizan métodos innovadores para activar folículos que de otra forma no se desarrollan y los resultados están siendo prometedores. “Este tratamiento abre una puerta a la esperanza a pacientes que, de otro modo, no tenían alternativas para gestar con sus propios óvulos”, explica. Para lograr un rejuvenecimiento ovárico –que active el crecimiento de los folículos en estadios precoces, independientes de la acción de las gonadotrofinas–, IVI investiga dos técnicas: la fragmentación del tejido ovárico (OFFA, por las siglas en inglés de Ovarian Fragmentation for Follicular Activation) y la infusión de células madre en la arteria ovárica. Ambas consiguen que el ovario, el órgano responsable de la ovulación, revierta parcialmente su proceso de envejecimiento y active los folículos durmientes, que de otra forma permanecerían en el ovario sin desarrollarse, ni siquiera mediante el uso de medicamentos.

La tiroiditis de Hashimoto es una afección autoinmune que suele avanzar lenta y normalmente conduce a un nivel bajo de la hormona tiroides, afección conocida como hipotiroidismo. La mejor terapia para la tiroiditis de Hashimoto es normalizar los niveles de la hormona tiroides con medicamentos. Ingerir una dieta balanceada y adoptar otras alternativas de un estilo de vida sano pueden ayudar, pero es poco probable que por sí sola revierta los cambios ocasionados por la afección. La tiroides es una glándula pequeña y en forma de mariposa que se ubica en la base delantera del cuello. Las hormonas producidas por la tiroides, la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4), afectan todos los aspectos del metabolismo: mantienen la velocidad con la que el cuerpo utiliza las grasas y los carbohidratos, ayudan a controlar la temperatura corporal, influyen sobre la frecuencia cardíaca y ayudan a regular la producción de proteínas. Según el Dr. Víctor Bernet, experto en Endocrinología de Mayo Clinic, “la tiroiditis de Hashimoto” se desarrolla cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error a la tiroides, aunque no se sabe con certeza por qué ocurre. Algunos investigadores parecen indicar que un virus o una bacteria podrían desencadenar la respuesta inmunitaria, pero también es posible que una predisposición genética esté implicada en el desarrollo de este trastorno autoinmune. La terapia de reemplazo de la hormona para controlar los síntomas de la tiroiditis de Hashimoto, no conlleva a la curación y hay que continuar tomando el medicamento de por vida.

La depresión es una enfermedad grave no sólo en México sino en el ámbito mundial, al afectar a millones de personas, y es una de las primeras causas de incapacidad laboral, advirtió el secretario de Salud, José Narro Robles, al encabezar la ceremonia del 50 Aniversario del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Se trata de una patología que daña a hombres, mujeres, niños y adultos mayores por igual, además la evidencia muestra que los diabéticos e hipertensos crónicos tienen mayor riesgo de padecerla. El caso de los jóvenes con tendencia suicida, es de la mayor relevancia, ya que sólo el año anterior se registraron cinco mil suicidios. Narro Robles afirmó que la salud mental “es un asunto de todos”, es decir, en su atención deben participar la familia, los profesionales de la salud y los responsables para gestionar recursos que permitan atenderla. Puntualizó que es necesario fortalecer el primer nivel de atención, brindar las herramientas a los médicos generales y familiares para que tengan la capacidad de detectar y diagnosticar tempranamente los padecimientos mentales.

