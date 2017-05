DVicio presenta su segundo disco “Qué tienes tú”, bajo el sello de Sony Music

La banda española lanza un exitoso segundo álbum con Dvd, que los lleva a presentarse el 31 de mayo en el Teatro Metropólitan

Arturo Arellano

DVicio es una banda conformada por Andrés y Martín Ceballos, Alberto González, Luis Gonzalvo y Nacho Gotor, quienes llegaron a México con sus sueños a cuestas, tocando en bares de la ciudad, picando piedra y ahora por fin logran consolidar su éxito y materializarlo con su segundo disco, esta vez bajo el sello de Sony Music, el cual han titulado “Qué tienes tú”, con el que llegarán también a pisar el escenario del Teatro Metropólitan, el próximo 31 de mayo, con un concierto que pinta para ser memorable.

En conferencia de prensa los miembros del grupo, platicaron de ello “parte del trabajo que hicimos el año pasado con redes sociales, nos ha llevado a lograr nuestro primer Metropólitan, estamos muy contentos por ello y queremos celebrarlo con todos los fans”.

En relación “el papel de los productores es muy importante, influye mucho en el resultado del disco, ha sido un lujo para nosotros trabajar con gente como Rayito, Motiff, Sebastián Kryfs y por supuesto Juan Carlos Moguel, ha sido una gran experiencia. Las canciones son algunas historias que hemos vivido o que nos han pasado hasta ahora, si bien ninguno está casado, vaya que hemos tenido experiencias (risas). Lo grabamos entre la gira, hemos estado nueve meses trabajando, ocho temas en México, dos en Estados Unidos y uno más en Madrid”.

A diferencia del primer disco, Andrés Ceballos refiere que “la exigencia es mayor, hemos escrito mucho Nacho y yo, temas como ‘Idiota’, que han gustado mucho y otros junto a otros autores, lo cual creemos que es muy bonito, poder abrir tu campo de la creacion, de ahí salieron temas como ‘Quién soy’ y ‘Sácame de aquí’. Había como 50 canciones, hicimos un filtro de 30 y después nos juntamos con Sony para elegir las canciones que quedarían en el disco, hay out tempo, baladas y demás, para lograr un disco redondo”.

Sobre “Casi humanos”, que es el tema que da nombre a su tour, explicaron que “es una invitación a ese montón de gente que está en su casa con un talento escondido, pero no se atreven, no tienen oportunidad o coraje para sacarlo, queremos animar a la gente a que se atreva, no porque la sociedad tenga estereotipos o quieran imponer que debes tener estudios en tal o cual cosa y que las artes no te dan para vivir, quiere decir que sea cierto. Por eso, esto es un grito a salir de la zona de confort, en España nos dijeron que estaba en primer lugar de listas de popularidad y bueno por ello nos animamos a venir a celebrarlo con ustedes”.

Aseguran también que “España y México están relacionados con la música, por ejemplo hay un grupo que nos marcó de chiquitos: Maná, tenemos influencias de ese tipo. Admiramos mucho a Mario Domm, Reik, Jesse y Joy, sin duda en algún momento nos gustaría colaborar con ellos”.

El disco incluye un Dvd con un documental y cuatro temas en directo “el Dvd es exclusivo para México, el documental contiene nuestra historia y cómo llegamos a este país, la trayectoria cómo empezamos tocando en bares de la Condesa, donde sólo nos iba a ver el cocinero, camareros y una amiga, hasta ahora que tenemos nuestro primer disco. Esperamos tener más seguidores, más giras, nuevos discos. Queríamos cruzar el charco y ya se ha cumplido ese sueño, así que vamos a seguir adelante”, concluyeron. El disco ya está disponible a la venta en todos los formatos, mientras que su presentación en vivo, es el próximo 31 de mayo en el Teatro Metropólitan.