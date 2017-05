Proteger la libertad de expresión y el periodismo

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

El lunes de esta semana los periodistas, Javier Valdez, galardonado con el Premio Internacional de Libertad de Prensa, de Culiacán, Sinaloa y Jonathan Rodríguez Córdova, del semanario de Jalisco, El Costeño de Autlán, fueron muertos a tiros mientras que Sonia Córdova, del mismo medio resultó gravemente herida. Ellos son la más reciente muestra de la violencia a la que están expuestos los comunicadores en México, país que es considerado por la Unión Europea como el más peligroso para ejercer ese oficio.

Todo ello derivó en la necesidad de revisar las condiciones en que los periodistas se desenvuelven en Quintana Roo, por lo que desde el martes pasado el gobernador Carlos Joaquín dio a conocer, en entrevista con los medios de comunicación en Chetumal, que propondrá a la XV Legislatura del Congreso del estado, la abrogación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, la cual se aprobó en la pasada legislatura a iniciativa de la anterior administración del estado, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo el 14 de agosto de 2015 y la que desde su creación recibió fuertes críticas por su conformación, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó varios artículos de la ley y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por su anticonstitucionalidad.

“Lo que más quiero es la protección de los periodistas y que los derechos humanos se respeten, que haya libertad de expresión y que, sobre todo, la nueva ley nazca de una participación ciudadana, de la participación de todos, de que todos puedan opinar; para ello, es importante modificar lo que hoy tenemos; invitarles a participar de manera abierta en una consulta totalmente abierta para tener una ley que realmente venga a respaldar y a cubrir las necesidades que ustedes tienen y que son las mías también, y que considero que con lo que está ocurriendo en el país, la mejor manera de aportar a la libertad de expresión y sobre todo a la seguridad y a la certeza que todos necesitan para su trabado”, explicó el mandatario a los reporteros.

Las acciones

Ayer se realizó una reunión extraordinaria para emprender acciones por la Libertad de Expresión y Protección de Periodistas, en la que participó el presidente de la República, Enrique Peña y los gobernadores de los estados en la capital del país. El resultado fue el consenso de llevar al nivel estatal las actividades que en el orden federal se emprenderán para la investigación de los crímenes y ataques a la libertad de expresión, para hacer frente a los ataques contra periodistas.

Eso implica además de la modificación del marco legislativo, fortalecer el presupuesto y la operación del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y a fortalecer la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

“Lo que buscamos es la protección de los comunicadores y que los derechos humanos se respeten, fortalecer la libertad de expresión y la participación de los periodistas y de los defensores de derechos humanos para que todos puedan opinar”, señaló Carlos Joaquín quien desde su llegada a la administración mostró su disposición a que el ejercicio periodístico se realice sin restricciones y sea crítico, actitud distinta a la otras administraciones en las que se restringió a los medios de forma enérgica.

Hasta ahora

Por fin estalló la bomba en Chetumal y Antonio Arenas Mondragón, quien ocupaba la Dirección de la Policía Municipal Preventiva de Othón P. Blanco, fue puesto de patitas en la calle. Dicen los presentes que un enviado del presidente municipal, Luis Torres, le dio 10 minutos para recoger sus tiliches e irse. ¡tenga pa´que se entretenga y en su casa lo mantengan!

Que Luis Torres se tardó más que la fila del banco en quincena en sacar a Arenas Mondragón de la oficina de seguridad y se pensó era su “consentido” , pues era vox populi que el “comandante” era un déspota, que cometía actos misóginos contra las mujeres policías e incluso, desde diciembre, los elementos de la Secretaría de Seguridad se quejaron de que les quitó la quincena, pero, no se realizó una investigación sobre el tema.

A mediados de enero, el director general de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, Antonio Arenas Mondragón, fue denunciado de manera penal por un ciudadano que lo señaló de golpearlo e insultarlo por un incidente de tránsito. Eso quedó sentado en el expediente FGE/QR/OPB/01/107/2017, que fue acompañada, además, de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La situación se volvió insostenible, pues seis mujeres policías interpusieron una denuncia más en la Comisión de Derechos Humanos, por actos de misoginia, discriminación, acoso sexual y abusos cometidos por el jefe policiaco Antonio Arenas Mondragón. Dicen, a las embarazadas, les cargaba aún más la mano.

El cadete

Recordará usted que le comenté en este espacio que al subdirector Administrativo de la policía de Othón P. Blanco, Marco Antonio Méndez Ongay, lo visitaron los amantes de lo ajeno en su casa y entre las cosas que le robaron está su arma de cargo… peroooooo, trascendió que el no debería tener arma de cargo y menos en su casa, pues Méndez Ongay no tiene plaza de policía y por el contrario sólo de cadete y aun así tenía un arma de fuego, la que claro, le dio el ahora ex director Antonio Arenas Mondragón.

No estuvo a la altura

A otro que le dieron “aire” fue al encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en Benito Juárez, Jonathan Yong Mendoza, quien en los ocho meses al mando de las fuerzas policiales no dio la talla necesaria, no me refiero a su baja estatura, sino a que Cancún se transformó en una ciudad donde cada día se conoce de una ejecución al estilo del crimen organizado y los asaltos de alto impacto se dan por lo menos tres al día.

En lugar de Yong Mendoza, quedará de manera provisional Alejandro Rodríguez Zepada, quien fungía como su mano derecha en la SMSPyT, perooooo….le pusieron a un exmilitar, Julián Leyzaola Pérez como asesor de seguridad en el municipio, quien dijo realizara una operación con bisturí en Cancún, eliminará a la delincuencia y los ciudadanos, ni cuenta se darán… ¡hayyyyy, que no mameyes en tiempos de uvas!

El ex militar, Leyzaola Pérez “El cirujano” quien ya sufrió siete atentados durante su carrera profesional, fue secretario de seguridad en Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, además de que cuenta con un reconocimiento de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), será el que asumiría el cargo de titular de la dependencia municipal, tras pasar los exámenes de control y confianza….claro, primero hay que ver los resultados de la intervención quirúrgica, jijjjijijiiji, digo, luego sale todo chueco. Tantán.

