José Antonio López Sosa

Cancún, Quintana Roo.- El pasado martes arrancó Next Trade Travel Show, un foro que reúne a compradores de la industria turística del continente americano con destinos, hoteleros y empresarios del sector.

En el marco de esta reunión anual se llevaron al cabo una serie de mesas y conferencias con temas que atañen al turismo nacional e internacional.

La mesa de medios de comunicación y turismo fue moderada por Roberto Gaudelli, publirrelacionista y publicista del sector y participamos Dario Flota, director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, Lizzie Cole, directora del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún, el colega periodista Gustavo Armenta de El Financiero y quien redacta estas líneas.

Durante una hora debatimos la postura que los destinos tienen y los periodistas tenemos con relación al turismo, al manejo de información y de crisis y sobre todo, al papel que el periodismo tiene en el sector turístico en México.

Fue muy interesante escuchar las posturas, algunas convergentes y otras encontradas, donde al final del día, lo que se busca es transparentar el ejercicio del sector turístico y, como consecuencia, lograr un desarrollo de esta industria que crece circunstancialmente en México y se atora por las malas decisiones o inexperiencia histórica de los funcionarios del sector.

En México la Secretaría de Turismo federal ha resultado históricamente como un lugar donde se pagan facturas políticas y se congela o premia a ciertos personajes, siendo una cartera que no afecta el ejercicio político del presidente en turno pero que, por haber tenido en su mayoría a titulares sin experiencia en el sector turismo, ha frenado el desarrollo que pudiese tener el país.

Ese creo yo, es el principal problema del organismo rector de las políticas públicas para incentivar el turismo. Algo parecido ocurre en el Consejo de Promoción Turística de México.

Hablamos también de la crisis turística en los Estados Unidos, aseguré —como lo he hecho en este y otros espacios— que las representaciones de aquel país en México (a nivel entidad, estados, ciudades y empresas) no han tomado con seriedad la coyuntura, no han emitido un solo mensaje con relación a la situación desde la llegada del presidente Trump, no porque tengan que entrometerce en asuntos políticos, simplemente para dar certeza a un mercado que comienza a caerse, el mexicano.

Aún así no han hecho nada sólido, ignoro si por condición cultural o falta de capacitación para manejar una crisis.

Un foro por demás interesante, una charla enriquecedora en todos sentidos, una mesa que debiera repetirse con otros destinos, con otros periodistas en otros espacios, el periodista además de informar puede también compartir su visión del sector para buscar enriquecerlo.

