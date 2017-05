Sara Corrales aparece como la verdadera Estela Carrillo

La telenovela integra a este personaje, que sin duda le dará un vuelco a la historia

Arturo Arellano

La telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” entra a su recta final y con ello ha integrado a un personaje que le dará un vuelco a la historia y su desarrollo, pues Sara Corrales da vida a la verdadera Estela Carrillo, cuya identidad había sido usurpada por el personaje de Ariadne Díaz y que ahora quedará al descubierto. La telenovela se transmite todos los días por las estrellas y ya se ha confirmado la segunda parte de la historia.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la guapa colombiana Sara Corrales, habló al respecto “mi personaje fue indispensable en la historia, porque no estaba en la telenovela desde el principio y todos se preguntaban justamente quién era Estela Carrillo, era un personaje de mucha expectativa, no se sabía qué pasó con ella, pero cuando aparece, evidentemente tenía que llegar cargada de muchas cosas, acciones que cambian el rumbo la historia y sorprenden al televidente”.

Describe que “ha sido una experiencia maravillosa, tuve una aceptación del equipo técnico muy agradable, y los compañeros como actores se entusiasmaron por saber qué actriz haría ese personaje tan exigente, por sus características, tenía que ser una mujer bella, fuerte, poderosa e inteligente, tenía que llegar a hacer de las suyas y cuando se dieron cuenta de que yo era la actriz me trataron súper bien”.

Por otra parte, refiere que no fue del todo fácil sumarse al elenco, pues “ellos llevaban meses grabando, ya eran grupos unidos, tuvieron que tener paciencia conmigo, además la serie no estaba al aire cuando yo llegué, no sabía de qué se trataba, no tenía ni idea porque no me dieron los guiones desde el principio, sólo desde que yo entro. Sin embargo, eso mismo fue mi compromiso y concentración, antes de cada escena les pedía unos minutos a cada actor, para saber qué relación tendrían con Estela e irla desarrollando, amo ese tipo de retos”.

Destaca que “de mi personaje van a ver muchas cosas, es multifacética, tanto en cosas buenas, como malas, el ejemplo a las mujeres sería que Estela ama con locura, está dispuesta a luchar por su amor, obviamente mi consejo es que luchen por sus sueños, por el amor de tu vida, tener una relación bonita, cumplir objetivos, metas laborales y espirituales, Estela también lo hace… a su modo”, dice y asegura que encuentra similitudes entre ella y su personaje “Las dos somos suspicaces e inteligentes, además de guerreras”.

En cuanto al tema de la televisión, la actriz que también ha participado de proyectos como “El señor de los cielos”, “El capitán” y “Amo despertar contigo” refiere que “Colombia es muy similar a México, con 18 años de carrera he podido indagar y darme cuenta, pero puedo decir que de México me enamoró todo, me volví embajadora de ustedes en mi país, de sus costumbres, paisajes, ciudades. Y ahora mis expectativas son que cada día mi personaje va a seguir sorprendiendo, no veo la hora en que se estrene cada capítulo porque en cada uno hay sorpresas. Previo a la segunda parte de la historia todo queda súper arriba, con mucha candela, porque al final el público debe quedar súper picado”.

“La doble vida de Estela Carrillo” se transmite todos los días 9:30 por las estrellas y a la actriz se le puede encontrar en redes sociales como @SaraCorrales.