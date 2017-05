“Envenenan” a empresarios contra Morena, acusa AMLO

Andrés Manuel López Obrador llamó a los integrantes de la mafia del poder: “ojalá los abandone el egoísmo y llegue a ustedes la bondad; futurear con invenciones y calumnias es perverso; prueben todos sus dichos; den la cara y salgan del confabulario y acúsenme”.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena aseguró, en su cuenta de Facebook, que por su parte se reservará su derecho a denunciarlos ante las autoridades por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, pero no dejará de apostar a que recapaciten que no se sientan los amos de México y dejen que el pueblo elija libremente a sus gobernantes, como debe ser en una auténtica democracia.

En la red social, López Obrador hizo aclaraciones ante las reuniones promovidas por traficantes de influencia para envenenar a verdaderos empresarios en contra de él, atizar una campaña basada en compararlo con el finado Hugo Chávez o con Nicolás Maduro, tratando de equiparar la crisis de Venezuela con una futura situación de desastre en México.

A quienes se creen amos y señores de México, López Obrador los llamó a que “jueguen limpio, que no difamen, que no violen la ley como lo hicieron en 2006, financiando la guerra sucia en contra nuestra, en periódicos, radio y televisión”.

Señaló que Carlos Salinas, Roberto Hernández, Claudio X. González, Fernando Senderos y otros tienen todo el derecho de defender sus privilegios y comprende su interés por mantener el régimen corrupto que los ha beneficiado en demasía, que les ha permitido amasar enormes fortunas al amparo del poder público.

Señaló: “por nuestra parte, les aclaramos que no estamos en contra de las instituciones, sino de sus instituciones. No nos confrontaremos con el Ejército como ellos quisieran; no somos populistas ni mesiánicos como han querido etiquetarnos con maldad”.

Indicó que tampoco odia ni busca venganza, lo único que quiere es acabar con el principal problema de México: la corrupción, porque está convencido que, con eso, llegará la tan demandada seguridad, la justicia y la felicidad para todos.

Reiteró que no está en contra de los empresarios, porque respeta a la iniciativa privada y la considera fundamental para el desarrollo de México, ya que no todo el que tiene es malvado y está en contra del egoísmo, las ambiciones desmedidas y la corrupción.

Al preguntar los reporteros que si es cierto que hace unos días rechazó recibir seguridad del Estado Mayor Presidencial, el presidente del CEN de MORENA expresó que no es cierto, porque nunca se lo han propuesto y sé que está una campaña de la mafia del poder en contra de él parecida a la del 2006.

En entrevista que concedió al finalizar la asamblea informativa de MORENA en Zinacantepec, Estado de México, pronosticó que la candidata de MORENA en la entidad, Delfina Gómez Álvarez ganará por amplio margen en el estado mexiquense, es decir, hasta por más de 10 puntos.

Indicó que la mayoría de los militantes del PRD se unen a MORENA, mientras los dirigentes no, porque les gusta mucho los billullos y ayudan a Enrique Peña, así como al candidato del PRI al gobierno mexiquense, Alfredo Del Mazo, se “hacen guajes con su candidato que se dedica nada más a estar atacando a la maestra Delfina”.

Denunció que el PRD reparte despensas, frijol con gorgojo y pagan en las casas por colocar las mantas: la pequeña pagan 500 pesos, la más grande mil pesos, pero están las mantas ahí y la gente le dice que van a votar por la maestra Delfina.

Al preguntar los reporteros si hay riesgo de fraude en las elecciones del 4 de junio, López Obrador respondió que no, porque no les va a alcanzar, ya que es mucha la gente que quiere acabar con la corrupción, está en contra de Enrique Peña Nieto, no solo de Del Mazo que ya es bastante.

Dio a conocer que se unieron priistas en Zinacantepec, y comentó que en la entidad va a ganar MORENA y la maestra Delfina Gómez.

En la asamblea informativa en Zinacantepec, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 4 de junio se va a celebrar no solo en el Estado de México, sino en el país y en el mundo el inicio de la transformación del país.