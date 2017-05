Volován regresó para escribir una nueva página en su historia

La banda registró un sold out en el concierto que ofreció en El Imperial

Asael Grande

En su gran regreso a la música, Volován estrena su nuevo video basado en el tema “Destruir”, como anticipo del lanzamiento de lo que será su nuevo material discográfico, titulado “Fuiste estrella”, mismo que presentaron este sábado en un concierto en El Imperial, ante sus más fieles fans.

Gerardo Galván, Fernando y Torruco platicaron sobre su nuevo sencillo, “Destruir”, cuyo video fue filmado en locaciones del Barrio Antiguo de Monterrey, Nuevo León, ciudad de la que es originario este grupo que obtuvo gran prestigio por su llamado rock fino, como ha sido señalado por la crítica, desde el lanzamiento de su primer álbum homónimo en el año 2002: “Estamos muy contentos por regresar después de cinco años, fue difícil tomar la decisión, pues me quedé solo, completamente y estoy muy contento, porque Fernando, que ahora es el guitarrista, y Torruco, que es el baterista, somos un Volován renovado, el nuevo sencillo que presentamos es sobre la tristeza, pasé por un mal momento y me puse a escribir las rolas del nuevo disco, aunque siempre me ha gustado escribir letras nostálgicas, pero siempre tienen ese sello de esperanza, fue como una purificación grabar el nuevo disco”, dijo Gerardo, vocalista, compositor y fundador de Volován.

Se espera que este año Volován vea la luz, haciendo felices a sus seguidores: “estamos contentos de habernos presentado en un foro como El Imperial, un lugar tan importante para las bandas de rock en el país, estamos presentando canciones que la gente se sabe”, agregó Fernando.

Originarios de Monterrey, en el 2001 se abrió paso a la música independiente, siendo una banda que permitió la apertura a nuevas bandas con esta tendencia.

Sus temas han formado parte de películas como” Y tu mamá también”, “La hija del caníbal”, “Amar te duele”, además de programas de televisión como “The Shield”, “Compañeros”, entre otros.

“Estamos renovados, totalmente, la esencia del grupo se mantiene, siempre hemos sido un grupo que le gusta tocar clásicos, traemos un músico invitado que nos está apoyando, que se llama Carlos, pero es todo nuevo”, finalizó Gerardo.

Volován se ha caracterizado por su sonido, tiene influencias musicales de los Beach Boys, The Strokes, entre otras bandas. Han compartido el escenario con grandes bandas como Jamiroquai, Dirty Vegas, Coldplay, Manu Chao y The Strokes.