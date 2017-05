Maluma lo logra, abarrota la Arena Ciudad de México

El reggaetonero se presentó ante más de 22 mil 500 personas, a quienes enloqueció con sus más grandes éxitos

Arturo Arellano

Maluma es ya un sinónimo de éxito, un sex symbol para millones de fanáticas en el mundo y clara muestra de ello fue su estrepitosa presentación en Arena Ciudad de México el pasado fin de semana, cuando conquistó a más de 22 mil 500 personas, a quienes obsequió una velada inolvidable, pero no sólo para sus seguidores, sino para el mismo cantante que en repetidas ocasiones hacía pausas silenciosas entre tema y tema, sólo para observar el paisaje de un recinto lleno de gente enloquecida por su presencia.

Por si lo anterior fuera poco, Maluma ofreció varias sorpresas, como la presencia de un mariachi, acompañándole en el escenario.

No obstante, para llegar a eso tuvieron que pasar muchas cosas, desde el arranque de su concierto a las 21:30 horas, cuando una “M” enorme de luces y estructura, adornaba el escenario de la arena y las pantallas gigantes proyectaban su imagen y el logotipo de la gira.

Fue entonces que dio paso a cantar temas como “Sin contrato”, “El perdedor” y “Vente pa’ aca”, durante las que arrancó con el perreo y la sensualidad, luciendo sus tatuajes y brillando junto a sus bellas bailarinas.

Maluma comentó: “soy una persona romántica, esta noche estoy dispuesto a dar serenata, el problema es que no tengo a quién”, a lo que las miles de jóvenes respondieron con un grito verdaderamente ensordecedor que opacaba, incluso, el estruendo de los cañones de humo y sonido del escenario.

Se permitió invitar a una linda chica de entre el público, para subirla al escenario, pese a la oposición del cuerpo de seguridad, y en una versión acústica le interpretó “La invitación”, a la par en que acariciaba la mano de la emocionada joven, que no lo podía creer.

Casi al final del tema, Maluma se atrevió a besarla en la boca, situación que de nueva cuenta enloqueció al recinto entero. Luego cantó temas como “La temperatura”, “Carnaval”, “La curiosidad”, “Chantaje”, “Vuelo hacia el olvido”, entre otras.

Lo que vendría después, nadie lo esperaba, pues Maluma salió del escenario y aparecieron en su lugar un grupo de mariachis, que con toda la presencia y humildad del cantante, se permitieron presentarlo, Maluma apareció entonces con una camiseta de la Selección Mexicana de futbol, tuvieron que esperar unos momentos para que la gente permitiera que se escuchara lo que harían, ya que la emoción no se podía contener. Entonces cantaron “Acá entre nos” y una bizarra versión de su más reciente éxito “Felices los 4”, vacilando entre lo urbano y lo ranchero.

En este punto, Maluma dijo: “México, no hay duda que gracias a ustedes soy quien soy. Gracias”, mientras lanzaba besos al aire y se llevaba las manos al corazón.

Sin embargo aquí no se acabaron las emociones, pues directivos de Sony Music invadieron el escenario para entregarle algunos reconocimientos, y afirmaron que Maluma ha tenido más de 30 fechas sold out en México, por lo que sumado a las altas ventas de sus temas “Felices los 4” y “4 babys” se le entregaban discos de platino. El cantante dijo: “ estoy agradecido con Sony Music México, porque me han permitido crecer como artista en este país tan especial, recuerdo que el primer recinto en donde canté fue en el Pepsi Center, desde ahí ustedes me apoyaron y dos años más tarde estamos en esta gran Arena Ciudad de México”.

En tanto, defendió su tema “4 babys” diciendo “ha sido la canción más criticada en la última década, ¿pero saben qué?, Yo no mando, ni la disquera, los que mandan son ustedes y si les gustó yo seguiré haciendo este tipo de temas. Que viva la libertad de expresión, el arte en todas sus formas y el lenguaje de la juventud”. Y fue justamente esa canción la que cerró esta noche de ensueño para Maluma y sus fans.

