La guerra secreta de Napoleón

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Después de una larga persecución, encabezada por el panismo de Vicente Fox y Felipe Calderón, el líder de los mineros en el país regresa y pone en apuros a mineras, especialmente las ligadas al grupo de Alonso Ancira, en Altos Hornos.

El viernes pasado, después de un intenso diálogo entre directivos de AHMSA y sus trabajadores, se reanudaron las operaciones en la Mina V (La Esmeralda), Mina VI y Planta Lavadora de carbón, situadas en Monclova, Coahuila, después de haber suspendido un día sus actividades, porque mineros y empresa no llegaban a un acuerdo sobre el reparto de utilidades correspondiente a 2016.

Sergio Medina Ibarra, dirigente del Sindicato Nacional Minero Democrático, acordó que la empresa otorgaría a cada trabajador 4 mil 500 pesos por concepto de utilidades de 2016, más un préstamo de 5 mil 400 pesos.

Sin embargo, la producción de hierro en el país en este mes resultará afectada, debido a que este fin de semana continuaron los paros en las minas de Hércules, Coahuila, y Cerro de Mercado, Durango, propiedad de Minera del Norte, subsidiaria de AHMSA. Hércules produce casi 4 millones de toneladas anuales del mineral y es considerada la más importante productora de hierro en el país, elemento fundamental para la producción de acero.

Precisamente, Medina Ibarra, denunció que dichos “paros locos” fueron realizados por obreros afines a Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero, quien desde Vancouver, Canadá, dio la orden para que se bloquearan las instalaciones de las dos minas mencionadas. Ambos sindicatos mantienen una disputa por el control del contrato colectivo de trabajo en la mina Hércules, donde laboran mil 500 trabajadores, en tanto que en Cerro de Mercado laboran 600 obreros.

Desde el miércoles por la madrugada se bloqueó la mina Hércules, ubicada en el municipio coahuilense de Sierra Mojada, en tanto que la suspensión de actividades en Cerro de Mercado, mina situada en la capital de Durango, empezó el jueves. Los dos paros continuaron el fin de semana por la inconformidad de los seguidores de “Napito” respecto al reparto de utilidades.

El heredero del trono sindical de Napoleón Gómez Sada, desde Vancouver, se venga de sus enemigos empresariales, a costa del sacrificio de los ya muy sacrificados mineros en el país.

PODEROSOS CABALLEROS: ¿Definirá los comicios del 2018? Las alianzas contranatura serán las que definan el destino político del país. Margarita Calderón, perdón Zavala (me traicionó el subconsciente), ya abrió sus cartas y acepta una virtual alianza con el PRD para su candidatura presidencial panista. No importan las ideologías, ni las plataformas que beneficien a los gobernados. Sólo llegar al poder para “apoderarse” del presupuesto. Es luchar por el premio gordo de la lotería. Su objetivo no es mejorar al país, sino sacar el PRI del gobierno. Quitar a uno para ponerse otro. Eso no mejora a México. Lo deja igualito. *** México es el primer país de América Latina en asumir la presidencia del Foro Internacional de Transporte, que agrupa a 57 países del orbe, organizadora de la Cumbre 2017, a celebrarse en Leipzig, Alemania, del 31 de mayo al 2 de junio. El titular de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, seguramente dará un mensaje sobre la gobernanza en el transporte en su toma de posesión como líder del FIT. *** El italiano Grupo Lucano, expertos en Europa en la organización de la protección civil, analizarán en Cancún la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos de Desastres 2017, que organiza la ONU, con un trabajo titulado “Modelo de Protección Civil Para la Reducción de Desastres”. Mucho aportarán Reinaldo Figueredo, Giuseppe Guariño, Jorge Nuño Jiménez y Giuseppe Priori, presidente del grupo.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings bajó la calificación de la calidad crediticia del municipio de Atenco, Estado de México, Andrés Ruiz Méndez, debido a la ineficiencia recaudatoria por una base económica débil, lo que la hace dependiente de recursos federales y estatales para inversión. Esto aunado a la mala imagen que mantiene el municipio por la falta de interés de sus administradores por mejorar sus condiciones de vida.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: A nivel piloto, El Pequeño Curtidor de León (PCL) y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato desarrollarán ácido acrílico reticulado para la fabricación de hidrogeles, proyecto en el que invierten 20 millones de pesos. Dicho proyecto que por primera vez se hace a nivel nacional fue aprobado el año pasado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del Programa de Estímulos de Innovación 2015. El Ingeniero y propietario de PCL, empresa con casi 40 años en el mercado mexicano, Daniel Tavárez Romero acordó con el Canacyt apoyó la innovación con el 40% de recurso incluyendo algunos equipos de laboratorio y el 60% lo aportará su empresa.

