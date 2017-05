Ante la crisis, los antagónicos se unen

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Tarde para la elección del Estado de México y muy temprano para la elección federal de 2018, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que irán en conjunto para las justas electorales del año entrante.

Una vez más, izquierda y derecha se unen anteponiendo la búsqueda de votos, a sus principios básicos y sobre todo, a la ideología que los fundó por diferentes cauces de la política.

Indiscutiblemente ninguno de los dos partidos en cuestión consultaron a sus bases con relación a esta alianza, sencillamente porque su único objetivo es tener votos, no la confianza de su militancia.

Dos visiones del mundo distintas, dos ideologías políticas completamente antagónicas se unen con tal de conservar y aumentar su poder.

Una vez más se prueba que gran parte de la clase política carece de escrúpulos y seriedad cuando se atraviesan las elecciones. El año enrante sabrán si la gente creyó o no en esa alianza entre antagónicos.

Contingencia récord

Desde el año 2000 que no se registraba una contigencia ambiental de este tamaño en la Ciudad de México. Curiosamente, aún cuando el propio gobierno conmina a no realizar actividades físicas al aire libre a la población, no se suspendió el domingo de bicicletas en Reforma, tampoco los eventos deportivos ayer en la capital del país.

Cuarenta años de Hoteles Misión

La noche del viernes en Juriquilla, Querétaro, se celebraron las cuatro décadas de la cadena mexicana Hoteles Misión, con la presencia del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, así como secretarios de turismo de ocho entidades del país, el director general de la cadena agradeció a todos los sectores involucrados por ser testigos de estas cuatro décadas de crecimiento.

