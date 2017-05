Aura Cristina Geithner regresa a cantar “Con el corazón”

La actriz dará rienda suelta a su faceta como cantante con su nuevo show y su disco “Te mueres de ganas”

Arturo Arellano

Aura Cristina Geithner ha brillado como actriz en la televisión latinoamericana, siendo parte de múltiples producciones, como series y telenovelas, sin embargo, en esta ocasión ha decidido dar rienda suelta a su faceta como cantante, que no es algo nuevo para ella, pero que retoma con un nuevo sencillo, que da nombre a lo que será su nuevo disco “Te mueres de ganas”. A la par, estará presentádose en diferentes plazas con su concepto en vivo “Aura Cristina Geithner con el corazón”, un show que ha creado basado en sus temas nuevos, pero también en algunos covers.

La bella Aura Cristina Geithner dijo en entrevista para DIARIO IMAGEN que “es un gusto poder retomar esa parte de mi carrera que tanto me gusta y me apasiona, me han estado preguntando qué género cantaré, porque se rumoraba que sería banda, sin embargo, hoy les cuento que no es de lleno eso, yo sé que es lo que está de moda y pegando muy duro, pero en mi caso más bien en una mezcla de varias cosas, por supuesto sí, con el toque regional, pero también muy mío”, por lo anterior refiere “es que al show lo titulé ‘Con el corazón’, pues es justamente como ha nacido desde el principio, yo espero que la gente lo reciba tal y como lo creamos” dijo y anunció que de momento no hay fechas confirmadas pero desea recorrer todo México y parte de Estados Unidos.

Explicó que “en el espectáculo hay canciones originales, nuevas e inéditas, pero también algunos covers con los que la gente alguna vez me escuchó, canciones que hicieron éxito Olga Tañón, Pilar Montenegro y por supuesto de la diva del Tex-Mex, Selena. Esto último es importante, porque justamente el sonido que estoy buscando tiene mucho el Tex-Mex, estoy juntando mis raíces musicales en un solo sonido, lo que traigo de Colombia y lo que he aprendido de México, cuando escuchen el disco, sabrán a qué me refiero”.

Ejemplo de lo anterior es su más reciente sencillo y que según mencionó la cantante, también da título al disco “el sencillo ‘Te mueres de ganas’ es justamente eso, decirle a las personas abiertamente, que no se queden con ganas de nada, yo tengo ganas de conquistar al público, de cantarles, de que me escuchen y para ello me levanto a trabajar todos los días, lo mismo deben hacer todos con lo que les apasiona” comentó, sobre el tema que es autoría de Roxzammi y que lleva ritmos colombianos en fusión con Tex-Mex.

Para que se diera este regreso musical, reconoció que en 1994 tuve la suerte de sacar un disco que se llamó ‘Calor’, el cual tuvo mucho éxito y con lo que tuve la oportunidad de presentarme en todos los recintos de Colombia. Sin embargo, después ya no pasó nada y fue algo duro, tuve que pedir apoyo de muchos y sobretodo pedí que confiaran en mí para regresar a la música después de casi 20 años”.

El sencillo de la cantante ya está disponible en plataformas digitales.