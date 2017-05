Contingencia ambiental

Desde el portal

Ángel Soriano

Nuevamente operó la fase 1 de contingencia ambiental para el Valle de México y las restricciones a la circulación vehicular, con lo que se demuestra, una vez más, el fracaso de las políticas públicas en la materia y en el crecimiento irregular de las ciudades, rebasadas por el abandono del área rural y de las actividades productivas en el interior del país, para concentrarse en las zonas urbanas.

Las medidas equivocadas, una tras otra, en la capital del país son evidentes: destrucción de la belleza urbana para dar paso a vías para la circulación de vehículos y transporte público; destrucción de lo que nunca han podido construir, como es el caso de Insurgentes y Reforma, obras que, al paso del tiempo, demostrarán otra vez que no sirven para nada.

El transporte colectivo (Metro), es materialmente insuficiente para transportar a millones de usuarios sin que hasta el momento el sentido común pueda garantizar la seguridad del viajero, pues los colapsos son recurrentes; ni el transporte público ni el privado, ni la construcción de nuevas vialidades es la respuesta al problema.

La solución de fondo sería redistribuir la población a lo largo y ancho de la República.

Sin embargo esto no se hace porque no es negocio.

El negocio está en la construcción de edificios habitacionales, en sancionar automovilistas cambiándoles la jugada a cada momento de que hoy sí y mañana no circula; en el arrastre de las grúas, imposición de candados en los parquímetros y las multas con cámaras fotográficas; por eso van en aumento las agresiones a policías viales –sin justificar porque la violencia no es aceptable-, porque la ciudadanía está irritada: las autoridades sólo ven el negocio, no la solución a los problemas cotidianos.

TURBULENCIAS

Gane quien gane

Aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se refirió a la elección presidencial del 2018 indicando que gane quien gane está garantizada la construcción del nuevo aeropuerto, aplazado durante casi tres décadas, confirma el rumor en el sentido de que en el Estado de México puede darse la alternancia.

Y el más viable es Juan Zepeda, del PRD, para compensar el pago de los favores al sistema y porque sería una derrota al mismo AMLO…En Oaxaca, por las lluvias, se suspendieron las clases en el istmo de Tehuantepec, y en Puebla por una fuga en un gasoducto; el caso es que por mal tiempo, por marchas, paros y plantones; tomas de edificios, huelgas o líos magisteriales o de estudiantes, los niños casi no tienen clases. La misma política se sigue a nivel universitario ¿y la educación de calidad?… La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, convocó a gobiernos y legisladores, principalmente de América Latina, a trabajar en favor de sus pueblos, consolidando las instituciones de cada país para fortalecer la democracia y alejar todo riesgo de autoritarismo, destacó la necesidad de estrechar, mediante el diálogo, los vínculos de cooperación y entendimiento entre los países de la región, con el fin de apoyar, de manera decidida, a las naciones que hoy viven situaciones de conflicto social e hizo un llamado a los gobiernos y sociedades de esta parte del continente americano para rescatar los principios que conforman nuestra historia común, en favor de las presentes y futuras generaciones.

“Estoy convencida que es necesario dialogar con todas las voces, pues sólo así se tendrá la certeza de que las decisiones que se tomen en nuestros países serán las mejores y las más adecuadas para la sociedad latinoamericana”, puntualizó.

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com