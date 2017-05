“La Piloto”, un brutal éxito

Se colocó firmemente como líder de audiencia del prime time, al registrar 3 millones 558 mil personas, mientras que “Nada personal” de TV Azteca, captó únicamente 1 millón 83 mil televidentes

Arturo Arellano

En ese afán de crear contenidos innovadores para el nuevo mercado, Televisa se sube al tren con la producción de teleseries y arranca, todo parece indicar con el pie derecho, pues lanzó su nueva propuesta “La Piloto”, protagonizada por Livia Brito, Juan Colucho y Arap Bethke, y que pinta para tener un éxito rotundo. La teleserie se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por las estrellas.

En su estreno “La Piloto” se colocó firmemente como líder de audiencia del prime time al registrar 3 millones 558 mil personas, mientras que “Nada personal” de TV Azteca, captó únicamente 1 millón 83 mil televidentes, por lo que “La Piloto” superó a “Nada personal” con más de un 228%. Con estos resultados, Televisa consolida su liderazgo en la barra de las 21:30 horas.

Juan Colucho, quien da vida al agente de la DEA “John Dave”, concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN “ésta no es una telenovela, es una producción en el nuevo formato de teleserie, que tiene una visión y producción desde un enfoque más cinematográfico. Mi personaje “Dave Mejía” es un agente de la DEA, que viene de Estados Unidos a México, entra de infiltrado a la aerolínea, donde trabaja Yolanda (Livia Brito), cuyos jefes tienen negocios turbios. Él entra como azafato y comienza a descubrir todo lo ilícito que sucede en esta aparentemente inocente empresa. Ahí conoce a Yolanda y comienza esta relación de la que no puedo contar más para que la vean”.

Asegura que “por suerte el formato de la televisión está cambiando, no sé si tenga que ver con qué actores de Hollywood están haciendo papeles en series, pero creo que es tiempo de cambiar, la gente y los números lo piden. Es además una fuente de trabajo ya que se está haciendo también en Latinoamérica, eso me pone muy contento. ‘La Piloto’ es un buen inicio para todo eso, vengo de Los Ángeles, y puedo notar que es el curso que está tomando la manera de contar las historias”.

Si bien no se dice fanático de las alturas, refiere que para su personaje se tuvo que adaptar “no me llevo muy bien con las alturas, pero eso es secundario, porque estaba obligado a hacerlo, sí me daba un poquito de vértigo, pero no es como en tu vida normal, estando dentro de tu personaje esto se puede controlar. Ahora un profesional de la DEA, debe saber cómo usar armas, cómo desarmar a alguien, cómo pelear, cómo volar aviones, así que tuve un entrenamiento similar a lo que los agentes tienen”.

Confiesa que fue un proyecto bastante exigente “nos íbamos a grabar a las 5 de la mañana y estaba de regreso en mi casa a las 10 de la noche, todos los días, era un nivel demandante, emocionalmente siempre había estrés, pero logramos un gran equipo”, concluyó.