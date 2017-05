Josefina da la bienvenida a líderes de CNOP y ex regidores del PRD

Los exhorta a luchar por un cambio radical

Tlalnepantla, Estado de México.- Hay vientos y ánimos de cambio. Vamos a gobernar juntos, con absoluta transparencia y con un gobierno ciudadano, afirmó Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, al dar la bienvenida a la Gran Alianza Ciudadana de Más que un Cambio a liderazgos de la CNOP del PRI y ex regidores del PRD de Tlalnepantla, que abandonaron esos partidos por hartazgo, para adherirse al proyecto del PAN.

En conferencia de prensa, Josefina expresó que el PAN es un partido incluyente, que respeta la dignidad de las personas, que no intimida, ni extorsiona como el PRI, para que la gente esté con ellos; tampoco, dijo, lanza ultimátums para estar con él o contra de ellos, como Morena.

En ese sentido, Josefina enfatizó que esta adhesión fortalece aún más el proyecto panista, por lo que agradeció la valentía y la voluntad de los liderazgos que hoy se unieron para buscar un cambio real, radical, con certeza jurídica y con impartición de justicia en el Estado de México.

Vázquez Mota invitó a los liderazgos y a la gente que representan a ir juntos por un Estado de México sin violencia, con seguridad, con cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, para que las familias mexiquenses sigan soñando y cumpliendo sus sueños.

Los liderazgos que se sumaron a Acción Nacional fueron presentados por Tony Rodríguez, ex presidente municipal panista en Tlalnepantla: Susana Navarro Guerra, ex secretaria coordinadora de Unidades de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); Rebeca Moctezuma Reyes, y José Luis Sánchez, líder transportista, ambos de la CNOP; Juana Pérez Salas, ex regidora del PRD; así como los líderes Roberto Sánchez Castillo, Leticia Osorio Trejo, Arleth Stephane Grimaldo Osorio, Valdomar Romero Reyna, Alejandro Romero Espinosa, Juan Carlos Mata, Fernando Martínez Piñón, Margarita Pérez Martínez, Hipólita Guadalupe Hernández González, Mara Judith Feliz Espinosa y Daniel Olivares, de la iglesia mormona.

La acompañaron Víctor Hugo Sondón Saavedra, presidente del PAN en la entidad, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, diputados federales y locales, así como liderazgos del PAN en Tlalnepantla.