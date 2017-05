Zepeda a AMLO: perdiste 2 veces la Presidencia por dividir a la sociedad

Realiza mitin en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Estado de México.- El candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, envió un mensaje a Andrés Manuel López Obrador: dividir a la sociedad no da resultados y por eso perdiste la Presidencia en dos ocasiones.

“No por nada ya dos veces perdiste la Presidencia de la República y no por nada en las elecciones pasadas no lograste ningún triunfo en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, en ningún lado lograste triunfar porque vas dividiendo, eso, eso ya no funciona”, puntualizó durante un mitin.

El candidato perredista pidió a López Obrador que reflexione sobre su “estrategia de dividir al país”, ya que “dividir a la sociedad en buenos y en malos, no te ha dado resultados”.

“En el Estado de México no nos vamos a dividir, vamos a ir juntos los perredistas, los ciudadanos a ganar el gobierno el 4 de junio”, enfatizó.

Zepeda visitó Nezahualcóyotl como parte de sus actos de campaña rumbo a las próximas elecciones.