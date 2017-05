Salud en tu Escuela, a favor de la niñez y la adolescencia

Elsa Rodríguez Osorio

Pruebas gratuitas para detectar hepatitis C

Los secretarios de Salud, José Narro Robles, y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentaron el programa Salud en tu Escuela que, con cinco ejes: prevención de enfermedades, conductas de riesgo, adicciones y embarazos en adolescentes, fortalecimiento de la activación física y venta de alimentos saludables en las cooperativas escolares. En el Centro Educativo Revolución de la Ciudad de México, ambos funcionarios destacaron como fundamental esta alianza, donde participan padres de familia, organizaciones filantrópicas e instituciones de salud y educativas, así como los tres niveles de gobierno. El programa piloto iniciará en el próximo ciclo escolar en más de mil 700 planteles de 11 entidades, para medir eficacia y determinar qué se debe mejorar. En esta estrategia participarán escuelas urbanas y rurales de la Ciudad de México, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora Tlaxcala y Yucatán. Se llevarán a cada escuela equipos completos de salud para medir peso, tallas y masa corporal, así como agudeza visual y auditiva. A partir de estas estrategias se podrán derrotar las enfermedades y las adicciones, con la asesoría de expertos de la salud y del deporte, como la Federación Mexicana de Futbol que capacitará a profesores de educación física en diversas prácticas. Aurelio Nuño explicó que esto es parte del Nuevo Modelo Educativo, que además de educar para la libertad y la creatividad, lo hará para la salud, con el fin de que los niños conozcan los riesgos de padecer enfermedades u obesidad y sepan que con la activación física pueden cuidar su salud.

Como parte de las actividades por el Día de la Salud Hepática, la Fundación Mexicana para la Salud Hepática FundHepa y Biomédica de Referencia. anuncian una alianza para la realización de pruebas gratuitas para detectar hepatitis C. Estas se realizarán hoy 24 de mayo en las instalaciones de este laboratorio en la Ciudad de México, el área metropolitana y algunas urbes, a través de laboratorios locales, como Puebla (Laboratorio Asesores Especializados), Cuernavaca (Laboratorio Guillén), Orizaba (Laboratorio Partida Lab), Acayucan (Laboratorios Privados Médicos y de Diagnóstico) y Tamaulipas (Laboratorios de Ciencia y Tecnología, S.A. de C.V.). Juntos, el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, causan el 80% de los casos de cáncer de hígado en el mundo. Desde 2007, FundHepa y Biomédica de Referencia han realizado más de 51,000 estudios de manera gratuita. Existen alrededor de 80 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C a nivel mundial. El 80% de ellas desarrollaron cirrosis o cáncer de hígado. Lo que da como resultado que cerca de 1.4 millones de personas mueran cada año por enfermedades hepáticas relacionadas con este virus. En México, distintos estudios reportan que entre 1.2 y 1.4 % de la población la padecen. Los tratamientos actuales con antivirales directos de segunda y tercera generación pueden curar más del 90% de los casos de infección por el virus de la hepatitis C. Principales factores de riesgo, transmisión san guínea: contacto con sangre de una persona infectada, por vía parenteral: heridas, exudados, laceración de la piel o mucosas. Transfusiones sanguíneas e intervenciones quirúrgicas realizadas antes de 1993. Pinchazos accidentales o compartir agujas, inyecciones intravenosas o jeringas contaminadas con sangre infectada. Uso de drogas por vía intravenosa o vía intranasal al compartir instrumentos contaminados como agujas o popotes. Tatuajes, perforaciones o acupuntura corporal con materiales no desechables o no esterilizados Contagio por sangre en trabajadores de salud, bomberos, policías, rescatistas, etc. que no usan guantes de protección. Haber compartido cepillo de dientes, cortauñas, navajas, rastrillos o máquinas de afeitar contaminados. Transmisión sexual por historial de múltiples parejas (heterosexual u homosexual) sin protección. La FundHepa realizará dos conferencias abiertas al público en general: la primera se llevará a cabo este 23 de mayo en el Auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán a las 9:00 horas, donde diversos especialistas hablarán acerca de “Hígado Graso”. La segunda tendrá lugar en la Academia Nacional de Medicina, a las 19:00 horas, el 24 de mayo sobre hepatitis virales. Asimismo, el Grupo CT scanner ofrece una promoción con vigencia al 30 de junio, que consistirá en la realización de un estudio de cuantificación de grasa en el hígado por resonancia magnética a precio bajo. Como único requisito, hay que mencionar el código FundHepa al hacer la cita.

