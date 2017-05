Contaminación, uso electoral

Para los partidos políticos cualquier tema es bueno para entrar en conflicto y el asunto de la contaminación ambiental de las últimas dos semanas no ha sido la excepción.

El PRD, por ejemplo, acusó al PRI y a Morena de usar la contingencia ambiental como “perversa estrategia electorera” en un intento de ganar votos.

Pero los morenos respondieron con un plan de acción para disminuir la contaminación que no se había presentado en los niveles actuales desde hace 17 años.

Además, Morena calificó de “insuficientes y tímidas” las medidas del gobierno para atender la crisis ambiental.

Para no ser menos, el vicecoordinador del GPPRD en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores, responsabilizó a las entidades colindantes de nuestra ciudad, particularmente el Estado de México, de ser las causantes de los altos niveles de partículas contaminantes que han llevado a que el gobierno de Miguel Ángel Mancera aplique por varios días consecutivos las medidas de la Fase 1.

Medida que, por supuesto, no ha sido del agrado de quienes utilizan su auto particular para trasladarse de un lado a otro de la ciudad. Los que se han visto en la necesidad, porque no les queda de otra, de usar el transporte masivo, se quejan de vivir un auténtico “calvario”.

Para explicar las medias que el gobierno de la ciudad está tomando para mitigar el impacto ambiental, el Grupo de Morena anunció que pedirá la comparecencia de Tanya Müller, secretaria de Medio Ambiente, ante la ALDF.

En conferencia de prensa, el diputado de este partido, Miguel Ángel Hernández, dijo que la enorme concentración de ozono en la metrópoli no es sino el reflejo de la indiferencia de los gobiernos Federal, del Estado de México y capitalino, ante la contaminación.

A su vez, el presidente del Comité Estatal de Morena, Martí Batres Guadarrama, subrayó que en repetidas ocasiones han propuesto invertir en transporte público, sobre todo en unidades RTP (ahora M1) y en el sistema de transportes eléctricos, por ser un medio no contaminante y accesible por su bajo costo. Sin embargo las demás fuerzas políticas rechazaron dicha propuesta.

Dentro del plan de acción se contempla reubicar a los trabajadores al servicio del gobierno capitalino para que sus puestos de trabajo se sitúen cerca de sus domicilios.

Que el gobierno de la ciudad impulse la colocación de bici- estacionamientos a las salidas del Metro, metrobús y demás estaciones de transporte.

En cuanto a las áreas verdes, Batres Guadarrama propuso, como medida emergente, restaurar los bosques de Chapultepec y Aragón, así como destinar 1.5% del presupuesto del próximo año para el suelo de conservación, es decir, reservar para estos fines, cerca de 3 mil millones de pesos.

Advirtió que su partido no permitirá que se destinen menos recursos y recordó que a finales de 2015 propusieron asignar cerca de 10 mil millones de pesos para la adquisición de unidades de transporte, restaurar áreas verdes, etc., pero las demás bancadas se opusieron.

Culpan a edomex de contaminación

En cuanto al GPPRD en la ALDF, su vicecoordinador Raúl Flores responsabilizó a las entidades colindantes, y en particular al Estado de México, de ser las causantes de los altos niveles de partículas contaminantes. En ese sentido, pidió al gobierno federal que le exija al gobernador Eruviel Ávila que homologue o empareje su política ambiental con la de la Ciudad de México, puesto que es su obligación al estar el Estado de México ubicado en la misma zona geográfica.

Flores García recalcó que la capital del país es la única entidad de la llamada megalópolis que ha contribuido diariamente con su red de monitoreo y con la aplicación de medidas para disminuir los niveles de polución.

“Evidentemente, añadió, aquí se puede armar un falso debate, pero la CDMX puede demostrar que es la única entidad que tiene una red completa y muy profesional de monitoreo diario y una verdadera política ambiental”.

Aseguró que “hay quienes de manera perversa tratan de manipular este tema políticamente y que en lugar de exigirle al gobierno priista del Edomex que empareje su política ambiental, prefieren atacar al gobierno local”. Insistió en que el tema del combate a la contaminación no debe ser un tema que se preste a falsas interpretaciones políticas y expuso que a partir de los últimos 10 años los parámetros para aplicar una contingencia fueron bajando…

Explicó el dirigente perredista que mientras en 1993 se declaraba contingencia con 250 Imecas y en 1998 con 240; en 2006 pasó de 240 a 180 y en abril del año pasado (2016) el gobierno local decidió que decretaría contingencia al llegar tan solo a los 150 Imecas.

Por último, reconoció que están conscientes de las molestias ocasionadas por la contingencia, pero también saben que hay una responsabilidad del gobierno capitalino para cuidar la salud de las personas.

“El reto ahora, recalcó, es sin duda no permitir que la contaminación gane la batalla en perjuicio de los habitantes de la Ciudad de México, y eso debería ser asunto de interés y responsabilidad de todos, y no bandera política de nadie”.

