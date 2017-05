Jonáz regresa Picoso

Presenta “Mi primer disco” con el que mezcla la cumbia, el rock y el hip hop, influenciado por Kumbia Kings y Jamiroquai

Asael Grande

Para muchos artistas es un halago ser mencionado como “alguien que ya no necesita presentación”, pero hay algunos músicos que tienen tanto qué decir, y de distintas maneras, que es necesario que se vuelvan a presentar una y otra vez como si nunca hubiera pasado.

Este es el caso de Jonáz, quien formó hace 20 años, una banda que le dio gran sustancia e identidad a uno de los movimientos más importantes de la música en nuestro país.

Fue esa misma banda la que a través de cuatro discos, marcó el rock nacional numerosas veces con canciones icónicas como “Niño bomba”, “Mr. P. Mosh, “Peligroso pop” y “Pervert Pop Song”, entre muchas otras.

Ahora regresa con “Picosa”, el primer sencillo de su álbum como solista: “es de la cosas que me faltaban por hacer, siempre he hecho música por gusto, siempre implicaba una planeación y un diálogo con los compañeros, que me encanta también, pero nunca había trabajado como lo he hecho hoy, tenía ganas de hacer un disco más impulsivo, sin dejar de hacer otras cosas que me gustan, ‘Picosa’ suena a como si hubieras mezclado una cruz entre Kumbia Kings y Jamiroquai, es un híbrido de los dos, el tema lo produje yo solo, compuse las canciones, será un disco entero con seis temas inéditas, de los cuales uno de ellos se llama ‘Netflix in shield’, y el tercer single lleva por título ‘Bailando en la calle’, y aparte vendrán cinco rolas que ya había grabado con las Bitches, el disco saldrá en dos meses, aproximadamente”, dijo Jonáz a DIARIO IMAGEN.

Con todos estos éxitos con “Plastilina Mosh” -a la par- , Jonáz funda “A Band of Bitches”, un grupo de shock rock que tomó por sorpresa a la escena nacional no solo con el hit “Noreste caliente”, sino con su propuesta impactante y locuaz. Ahora, tras todos estos años de carrera, Jonáz se quita la máscara para presentar “Mi primer disco”, en donde esta vez, es él y nada más: “Plastilina Mosh hará un par de tocadas, el plan sigue, en mi proyecto solista tengo pensado transmitir por Facebook y tocar para los fans de hueso colorado, ahora veo que el rock sigue bastante genial, todo se me hace bastante chido”, finalizó Jonáz.

Es así que llega “Picosa”, una canción despreocupada y pegajosa que nos recuerda el ingenio para rimar, el gran ritmo y la frescura que sólo Jonáz puede imprimirle a un track, mezclando la cumbia, el rock y el hip hop, “Picosa” toma lo mejor de estos géneros para convertirse en una canción que seguro escucharemos tanto en festivales masivos, como en la pista de baile de infinidad de fiestas.