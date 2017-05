Recomendaciones de Aqua Ediciones

“Papa Guadalupano”, de Leticia R. Barrientos

Una de las principales virtudes del Papa Francisco es su humildad y sencillez. Él procura mantener los pies en la tierra estando cerca de la gente, evadiendo la vanidad y soberbia que suele prevalecer entre políticos y mandatarios. Quizá por eso, él se ha identificado tanto con la Virgen de Guadalupe, la madre amorosa que se compadece de todos los que solicitan su amparo, de los necesitados, dando protección al que sufre y cuidando de sus hijos.

El Papa Francisco menciona; no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Así quien es humilde, no mira lo suyo propio, sino lo de los demás. Sale en ayuda de los afligidos, extiende su mano al menesteroso. Viene a servir y no a ser servido. Reconoce su dependencia de Dios, pero no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que da el valor a las personas por encima de sí mismo. Este libro contiene el mensaje del primer Papa latinoamericano y un resumen muy claro de las encíclicas.

“En los brazos del destino”, de Leticia Jorge Juárez

Mariana Moncada, una joven bella e inocente con una vida placentera, es víctima del destino y tras varios sucesos que violentan su dignidad se da cuenta de que en esta vida existen dos clases de personas: los que se dejan hacer y los que hacen.

Ella decide pertenecer a este segundo grupo y para escapar de este contexto imperioso, emprende un viaje con lo poco que tiene hasta llegar a Estados Unidos. Renovando su personalidad y con mucho trabajo se vuelve una empresaria exitosa. Sin embargo, se dará cuenta de que el amor no siempre es el mejor compañero y su fragilidad puede traer dificultades que ponen en duda su existencia.

La autora nos regala una historia emocionante, en una trama que combina de forma magistral golpes de vida, profundas reflexiones sobre el amor y diálogos brillantes.

“El amor sana”, de Amalia Díaz Enríquez

Tienes en tus manos una narrativa de vida en un caso de Alzheimer, en este libro se muestra en forma fidedigna y totalmente comprobada, que con amor genuino, respeto absoluto y plena comprensión al enfermo discapacitado o con algún padecimiento crónico incurable, el paciente sana. A través de estos medicamentos valiosos, que todo ser humano como herramienta de Dios tiene -dice la autora- si las aplicas al ser amado se obtendrá un resultado positivo. Si eres cuidador de un enfermo crónico, te recomienda aceptar el reto y demostrar el amor que tienes dentro de ti, esforzándote por lograr hacer feliz a aquel ser. El amor sana, nos muestra el respeto a la vida y a todo ser humano. Amalia Díaz Enríquez a través de este libro comparte su método para sanar. Las personas que tienen un familiar en fase terminal, encontrarán aquí la solución para no claudicar, tener la sabiduría necesaria para cada situación, para salir adelante sin complicaciones, transformando todo en equilibrio, estabilidad y felicidad.

