Terror

Municiones

Mauro Benites G.

Hace años que los mexicanos sobrevivimos bajo el signo de la violencia. La maldad y los errores presiden la vida nacional y no hay un día en que no nos enteremos de alguna bestialidad cometida: ¿por humanos…? No se respeta la vida humana, para que hablar de la propiedad o la dignidad de las personas. En esta ciudad capital, donde el jefe de gobierno que fue electo con un 70% de las preferencias a su favor, esto por el prestigio de su trabajo realizado en la Procuraduría del otrora Distrito Federal, pero que quedó sorprendido el mismo señor Mancera que gobernar la Ciudad de México es otra cosa, donde la población ha establecido por sí misma el toque de queda, porque salir a la calle después de las 9 de la noche significa arriesgar la vida y aun a la luz del día, se ha establecido, ante la pasividad y estupefacción de las autoridades, un imperio del crimen, en todos los rumbos, a todas horas. Sí, los asaltos se cuentan por miles y con el aumento de los secuestros, queda demostrado, que no existe la policía ni autoridad alguna que actúe, las formas del atraco, el robo, se agravaron por medio de la sangre. No solamente el que toma un microbús, un taxi o en su propio auto o en su casa, puede ser robado, sino asesinado. Todo parece indicar que el hampa ha declarado la guerra a muerte a la población, burlándose del gobierno, de los gobiernos indistintamente. Nunca se dio el caso, como hoy que hombres y mujeres, hasta niños que vivamos en terror y dependiendo del estado emocional de los maleantes, que se han vuelto asesinos llevados de un odio absolutamente inhumano, pues la población de la Ciudad de México y de todo el país sigue siendo la misma en cuanto a su actitud moral, una inmensa mayoría de gente buena, sin armas, sin odio, robada y asesinada todos los días por un porcentaje verdaderamente preocupante de gente, porque lo son, que han pasado todas las fronteras y sacian su odio contra todo el mundo, sea quien sea. Es necesario que las autoridades, en todo caso todas las autoridades de los tres niveles y más el Poder Judicial, se den cuenta de lo que está pasando, y de que México se está convirtiendo en un gigantesco cementerio de donde los muertos son muchos a manos de maleantes, que la autoridad debe conocer. Y detener ya.

Por si algo faltara, la población capitalina eligió a un gobernante del otrora DF, y como casi siempre, la población capitalina se equivocó al votar arrolladoramente por un hombre de ilustre antecedente jurídico pero insensible e ignorante de la problemática de esta capital, rodeado de rencorosos sociales que han tomado sus funciones con revanchas. Además, el ex procurador no ha sabido siquiera a quiénes nombraba para ocupar puestos importantísimos. Le impusieron a sus amigos del PRD, a varios de sus elementos “de su tribu”, y ahora, cuando debe tomar acciones de buen gobierno, aplicando la ley en defensa de los capitalinos, aumenta el precio de los servicios públicos, afectando a millones de usuarios, justificando esos incrementos con el resultado del precio de los energéticos.

Mire ex admirado señor Mancera, rectifique su actitud con miras a su futuro.

mauben625@yahoo.com.mx