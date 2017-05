La salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los quintanarroenses es primordial: Carlos Joaquín

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

“La salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los quintanarroenses y de quienes nos visitan es una prioridad; por eso, en Quintana Roo la protección civil se ha convertido en una política pública que prioriza la prevención de riesgos y la reducción de desastres”, dijo el gobernador Carlos Joaquín, al dar la bienvenida a los jefes de Estado y representantes de 189 países que participan en la Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre 2017.

El mandatario estatal indicó que, gracias al aprendizaje, al haber enfrentado desafíos y superar retos como los ocasionados por el huracán “Wilma” hace unos años, “en Quintana Roo hemos construido una cultura de la prevención y de la protección civil”.

“Los desafíos que Quintana Roo ha enfrentado en materia de protección civil se convierten en oportunidades para innovar nuestra política de prevención de desastres y seguir mejorando en la protección de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes”, señaló el Ejecutivo de Quintana Roo, durante el arranque de los trabajos de la Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre 2017, que fue inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario dio a conocer que, en estos momentos, privilegiando el trabajo coordinado entre diferentes órdenes de gobierno, “hemos implementado operativos de supervisión de más de 836 refugios temporales que existen en el estado de Quintana Roo, en coordinación con los municipios y Protección Civil. Estos refugios están listos para darle albergue a más de 113 mil personas en caso de emergencia”.

Asimismo, indicó que para Quintana Roo, como importante destino turístico que en 2016 recibió casi 15 millones de visitantes, aprender de la experiencia de otros países para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos y visitantes es una valiosa oportunidad.

“Desde el ámbito estatal continuamente implementamos una agenda para garantizar los más altos estándares de protección civil que incluyen acciones para la prevención de incendios forestales, inspección y diagnóstico del nivel de seguridad de edificios, que se suma a la oferta continua de programas de capacitación para que todos los inmuebles de la entidad cuenten con los estándares de seguridad”, señaló.

Tras la inauguración, en la que estuvieron la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed; el representante especial del secretariogeneral para la Reducción del Riesgo de Desastres, Robert Glasser; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, entre otros, Carlos Joaquín, asistió al “Foro de Líderes”, enmarcado como parte de las actividades de esta Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre 2017.

También se apunta en la lista

También estuvo por Cancún el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, para inaugurar el parque de la playa pública Langostas que se construyó en un terrena donado por Fonatur, pero, antes aprovechó para reunirse con jóvenes universitarios en la Universidad del Sur, al terminó de dicha reunión, aceptó que tiene “interés” en buscar la candidatura a la Presidencia de la República por parte del PRI, ummmmm ¡ya salió el peine!

De la Madrid Cordero dijo que, aunque el 2018 está a la distancia, “se irán calentado esos temas, los tiempos van acercándose” y que cada aspirante tendrá que mostrar sus cartas y hará su “luchita”, pues en esta ocasión, además de mostrar interés en ser candidato se requiere mostrar capacidad, imaginación, creatividad, peroooo sobre todo, que las condiciones sean “propicias”.

El hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quiere regresar a Los Pinos, donde vivió con su familia en el periodo 1982-1988, cuando ya era un joven adulto, por lo que dio madruguete a los integrantes del gabinete presidencial, que hasta ahora han mantenido sus aspiraciones “muy discretas” -seeeeee, como no- los que por cierto, estuvieron también ayer en Cancún y acompañaron al Presidente a recibir a los representantes de la ONU, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso, ¿Qué? ¿No?

La carta



La cartita de amor y desamor que el ex secretario de Gobierno, Gabriel “El Ordenado” Mendicuti Loría, posteó en su Facebook dirigida al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, misiva de la cual le comenté ayer en este espacio, sirvió sólo para restregarle en la cara al ex funcionario, que él ya no tiene derechos partidarios, pues renunció al PRI, ¡Sopas perico olvidadizo!

Pese a que la carta de renuncia al tricolor, Mendicuti la escribió en el calor del despecho, después de que no fue candidato del PRI al gobierno del estado, la misiva permaneció almacenada, con la esperanza de que “El Ordenado” decidiera dar marcha atrás, sin embargo, hace mes y medio, ese documento junto con otras 453 renuncias, entre ellas de la Red Ciudadana, de Eduardo Ovando, fueron remitidas a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.

Dicha renuncia debe de ser ratificada de forma personal ante la Comisión estatal de Justicia Partidaria que preside María Hadad, cosa que muy pocos de esos 453 han hecho, y que por supuesto Mendicuti Loría tampoco hizo.

Por ello y abogando al olvido, el ex secretario de Gobierno le mandó la carta a Ochoa Reza, dicen los que saben que la jugada va encaminada a ser candidato a senador por el PRI, sin embargo, más de una vez, “El Ordenado” ha asegurado que tiene el respaldo económico, o sea, billete, como para hacer una buena campaña para presidente municipal de Solidaridad.

La realidad es que ahora, aunque Mendicuti Loría finja demencia, su renuncia está en el CEN del tricolor y el aplicársela depende del PRI estatal que dirige el beliceño, Raymundo King de la Rosa, quien ahora lo tiene agarrado de ….ahí pues.

Priístas en otros partidos

Lo cierto, es que la carta de Gabriel Mendicuti Loría, donde dice las tres cosas que diezmaron al PRI en Quintana Roo, no es la primera misiva que recibe Ochoa Reza, líder nacional sobre el tema.

No es por zopilotear a nadie, pero el tricolor apesta a cadáver rumbo al 2018, pues quien fuera vocero del Revolucionario en el estado, Guillermo Miranda, reveló que el 33% de la estructura de su partido ya no existe. Varios tricolores han mostrado su interés en irse y el runrún dice que muchos más ya trabajan para otros partidos, pero no lo dicen de manera abierta; los liderazgos que aún existen dicen que si hoy fueran las elecciones el PRI ocuparía la cuarta fuerza política en Quintana Roo.

Sólo ellos son bellos

La molestia general, entre los tricolores, es que, según los propios priístas, existe un acuerdo para publicitar a su dirigente nacional, Ochoa Rezaa, y al beliceño King de la Rosa en Quintana Roo, pero no al PRI, ni a ningún plebeyo tricolor, eso orquestado por el jefe de prensa de Ochoa Reza, Jorge Pérez Zamudio, quien se encarga de difundir sólo la imagen de su amado patró y no al partido en general. Uyyyy, ¿será acaso que Enrique Ochoa también quiere como Enrique de la Madrid Cordero, que lo anoten en la lista de precandidatos? Ni con toda la publicidad que Pérez Zamudio le consiga logrará quitar de la mente de los tricolores, que Ochoa no regresó a Quintana Roo a cumplir sus compromisos. ¡Abuelita tus chanclitas!

Reunión de taxistas

Los 17 líderes sindicales de los taxistas del estado tenían la intención de plantarse a las afueras de la oficina del mandatario en Chetumal hasta que los recibiera, pero resulta que el gobernador estuvo ocupado con la reunión de la ONU, pero de inmediato les envió al secretario de Gobierno, Francisco López Mena, para tratar el tema de la operación de Uber en el estado.

Los taxistas están muy preocupados, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es facultad de cada estado, permitir o no que la plataforma Uber opere, por lo que los líderes encabezados por Erick Castillo, pidieron al mandatario, por medio de su secretario de Gobierno, que declare ilegal la operación de la trasnacional y no permitir ninguna modificación a la Ley de Transporte. Esto se pone color de hormiga. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com