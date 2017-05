Jackie Blue trae su poesía en música a México

De la mano de Elis Paprika, tuvo la oportunidad de mostrar su talento como compositora de temas que mezclan lo electrónico etéreo, indie folk y dream pop

Arturo Arellano

Con apenas 20 años de edad, Jackie Blue arriba anuestro país donde de la mano de Elis Paprika, tuvo la oportunidad de mostrar su talento como escritora y compositora de grandes canciones, dentro de un género bastante versátil, como lo es el pop y la electrónica.

Jackie, nacida en Estados Unidos, con esa mirada inocente y actitud tímida, se gana al público mexicano, asegurandose de hacer valer su ideología, en la que apuesta a que la música romperá cualquier muro entre su natal Estados Unidos y México.

En el mes de agosto Jackie Blue estará lanzando su primer EP titulado “Puberty Blues”.

Para hablar de sus planes en México y de su música, Jackie visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista dijo “tuve la oportunidad de venir a México por invitación de Elis Paprika en su proyecto de ‘Now Girls Rules’, sin embargo, también me han hablado mucho de este país y tenía muchas ganas de conocer a la gente, que es muy abierta a escuchar nuevas propuestas.

De la recepción de los colegas músicos en México refiere que “me entusiasma conocer a más músicos de México, no sólo a Elis Paprika que me invitó, sino incluso componer y trabajar con algunos que ya he escuchado como Sara Cobos, con ella me gustaría escribir una canción triste”.

Como mujer en una industria principalmente acaparada por varones dice “no lo veo tanto como un empoderamiento únicamente como mujer, sino como el empoderamiento de toda una generación, quisiera que los chicos de mi edad se identifiquen conmigo y sepan que hay otras personas que piensan igual que ellos. Esto es ser parte de un grupo de jóvenes haciendo arte y eso será justamente lo que cambie las cosas para bien.

Los millennials tenemos mucho qué aportar y decir en la sociedad”.

Describió que su proceso musical e interés por hacer canciones partió de una aplicación “cuando vivía en Nueva York, no tenía nada más que mi laptop y un celular, de modo que bajé una aplicación para hacer beats ‘I Machine’, de ahí empecé a crear y ha sido todo un proceso, desde entonces para llegar a lo que hoy tengo. No obstante lo que sí he hecho desde siempre es escribir, es mi pasión, me la paso escribiendo, llevo mi libreta a todas partes, amo la poesía, por ello me digo influenciada por Jim Morrison, de The Doors”.

Agrega en ese mismo tenor que “De pronto no sé quién soy, aún estoy descubriendo, pero es bien poderoso sentirme mujer y transmitir algo desde la voz de las mujeres, pero representando a todos. Hablo en mis letras de historias propias, pero también mucho de lo que observo”.

En relación al show, canté “entre otras canciones ‘Baby Blue’, todas son frescas, pero la que está gustando mucho al menos a mi equipo que son quienes la han escuchado es ‘Moshi, moshi’, a mí también me tiene muy emocionada, es sobre mi restaurante de sushi favorito, pero ya que la escuchen entenderán por qué”.