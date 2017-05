Pica-Pica cautiva a México con su English Pitinglish

El espectáculo que acerca a padres e hijos continuará presentándose en el Centro Cultural Teatro 1, este 26, 27 y 28 de mayo

Asael Grande

El grupo infantil de música, Pica-Pica, presentó en el Centro Cultural Teatro 1 el espectáculo English Pitinglish, la nueva aventura de Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón, quienes asistieron a un colegio bilingüe llamado “English Pitinglish”, donde padres e hijos, volvieron a ser alumnos y vivieron un montón de sorpresas. Aprendieron, junto a los niños a cantar canciones en inglés y en castellano.

Canciones como La bamba’, The ABC Song’, Pollito Chicken, Follow Me o Clothes & Body hicieron las delicias de los niños, que pudieron cantar estos temas junto a sus padres y seguir las divertidas peripecias de los protagonistas: Belén Pelo de Oro, Nacho Bombín y Emi Bombón, quienes hicieron una introducción teatral relacionada con la temática de cada canción. Al final de cada canción, los niños pudieron aprender vocabulario en inglés, a través de herramientas didácticas, que sin duda fue para los niños una forma divertida y amena de acercarse al inglés.

Padres e hijos volvieron a ser alumnos y vivieron de la mano de Pica-Pica varias sorpresas, jugando siempre con una gran complicidad con el público. Fueron testigos de un espectáculo interactivo y participativo donde el humor y la comicidad fue la principal característica.

Los Pica-Pica acercaron a los niños al inglés, un idioma tan importante y necesario para los más pequeños, a través de canciones en las que repasaron desde los números, las prendas de vestir, las partes del cuerpo humano, el abecedario y muchas otras cosas más.

Desde la publicación de este show en Dvd, ha sido el disco más vendido para el público infantil. Los niños y niñas pudieron no solo disfrutar de los bailes que acompañaron a cada canción, sino también, repasar el vocabulario que se plasmó en los diferentes temas. Nacho, Emi y Belén divirtieron a los asistentes con la diversión y la pedagogía de English Pitinglish.

Para cerrar con broche de oro el espectáculo English Pitinglish, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón, cantaron junto al público ‘Las mañanitas’ a Nacho Bombín, quien cumplió años, y para festejarlo le llevaron un rico pastel al escenario, y Nacho le sopló a las velitas.

Las canciones que cantaron los Pica-Pica en su espectáculo del Centro Cultural Teatro 1, fueron: Pica Pica show, English Pitinglish, The ABC Song, Pollito Chicken, Numbers Song, Clothes & Body, Popurrí de autobús, Old MacDonald Had A Farm, Comida Light, Hush Little Baby, Tutira mai nga iwi, Follow Me, Fiesta de cumpleaños, La escuela que tanto quiero y La bamba.

El espectáculo continuará presentándose en el Centro Cultural Teatro 1, este 26, 27 y 28 de mayo.