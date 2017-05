Desaparecen mil 50 millones de pesos que pagó Aguakan al gobierno estatal por concesión

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Aunque ya se sospechaba, y se especuló sobre el caso, ayer el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, confirmó que los mil 50 millones de pesos que Aguakan pagó a la pasada administración estatal, por conservar su concesión, no aparecen por ninguna parte.

La investigación sobre la “extraña” desaparición está en manos de la Secretaría de la Gestión Pública, de Rafael del Pozo Dergal. Los datos que tienen, es que el dinero fue depositado en una cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y la cadena continúa hacia la Secretaría de Finanzas y Planeación, a donde fueron transferidos.

Fue al llegar a las cuentas de Sefiplan donde los mil 050 millones de pesos se hicieron humo, pues no existe registro de su uso o destino final. La investigación que realiza la Gestión Pública se enfoca ahora a rastrear las cuentas bancarias a dónde fueron a parar esos recursos.

Renuncian a dirigencia

La fractura del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo se hace cada día más evidente, ese mensaje lo dejaron claro Jorge Carlos Aguilar Rodríguez y Georgina Santín, quienes hasta ayer fueron presidente y secretaria general del PRI en Othón P. Blanco, al presentar, sin decir agua va, su renuncia a esos cargos. ¡Sopas perico beliceño!

Que aunque Aguilar Rodríguez y Gina Santín podían contender en el siguiente proceso electoral, que se realizará para renovar las dirigencias municipales, decidieron hacerse a un lado para que otros “valientes” se avienten el tiro, pues “las condiciones políticas no son propicias para continuar al frente del PRI municipal” -¡que no Mouse Mickey!- aseguraron los ex líderes, pero eso sí, mantendrán su militancia.

Jorge Carlos Aguilar Rodríguez dijo que “quienes ostentan una dirigencia deben ser autocríticos y reconocer la situación en la que se encuentra el PRI, tras el alejamiento de la ciudadanía y del proceso democratizador que les permitía ser un partido de las mayorías” …ahí te hablan Raymundo King.

Renovaciones

La obvia desconfianza en el PRI y sus liderazgos por parte de los propios tricolores no se puede ocultar; empero, para “taparle el ojo al macho”, el presidente estatal del Revolucionario en Quintana Roo, el beliceño Raymundo King de la Rosa, anunció que iniciará la renovación en las dirigencias municipales, como un proceso normal y ya programado. Seeeee, ¡como no,! ya le están dejando botadas las dirigencias.

Que se quedará

El que dejó a un lado la posibilidad de dejar al PRI es el diputado federal José Luis “Chanito” Toledo Medina, quien fue uno de los liderazgos del tricolor que pidió la renovación de la dirigencia estatal.

Si se fuera, “Chanito” le daría el gusto de la vida al beliceño Raymundo King de la Rosa, pero para amargarle el asunto a su presidente estatal de partido, Toledo Medina se decidió a hacer todo lo posible por quedarse en el partido que lo llevó a la curul federal, mientras por su lado, realiza reuniones con los priístas, para tratar de reunificar a ese organismo político que está más para allá, que para acá.

Sin cambios

Pese a que en las últimas semanas se ha especulado con la salida del gabinete, tanto de la secretaria de Educación, Marisol Alamilla Betancourt, como de la titular de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, hasta ahora sólo es un runrún que el mismo gobernador del estado desmintió.

Para el mandatario estatal, dijo, son importantes los resultados objetivos en el cargo, datos que hasta la fecha son congruentes con las metas, por lo que consideró que las cosas subjetivas son evaluaciones mediáticas. Hasta el día de hoy el gabinete estatal se mantiene sin cambios oficiales.

El antidopaje

La diputada Candy Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, propuso que a los maestros, además de los exámenes de conocimientos, a los que ya se someten para acceder a una plaza, también se les aplique el antidoping y pruebas psicológicas, eso porque existen varias denuncias por acoso sexual y violaciones de parte de docentes hacia el alumnado.

Esa medida también deberían los legisladores de establecer como un requisito indispensable e ineludible para que los que quieran ser diputados o pretendan ocupar un cargo de elección popular, cualquiera que éste sea, presente sus exámenes psicométricos y de consumo de drogas, pues luego es la ciudadanía la que tiene que soportar a cada “Lorenzo”. ¿Qué? ¿no?

Madruguete legislativo

En la actual legislatura ya se convirtió en deporte el arrebatar las iniciativas de ley entre los diputados -ya sabe usted todos quieren lucirse-, esto sucede más a menudo con los congresistas de la bancada del PRI, ya que ingresar un documento, que no es pasado a comisiones y menos a pleno, para después un afán protagónico, un integrante de otra de las bancadas presenta el mismo tema, que si es analizado y votado en tribuna.

En esta ocasión fue la legisladora del PRD, Laura Beristáin Navarrete, la que vivió en carne propia esta clase de madruguete, pero no fue un priísta el que se la aplicó, sino el panista Fernando “Chino” Zelaya Espinosa, éste promovió una iniciativa para garantizar a la población el acceso al agua y disminución de las tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillad, evitar la elevación de precios y créditos fiscales a la ciudadanía, peroooooo la misma fue propuesta por Beristáin Navarrete desde febrero pasado.

La iniciativa de la perredista se fue a la basura, pues en su momento fue rechazada por el pleno, sin embargo, ahora, que el “Chino” Zelaya el que la ingresó, el documento pasó a análisis sin broncas, por lo que Beristáin Navarrete que no tiene pecho de ropero para guardar nada, reclamó bien encabritada al ver que, para acabar pronto, el documento decía lo mismo que el que ella mandó -tenga, pa’que se entretenga y en su casa la mantengan-. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com