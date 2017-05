A 40 años del estreno de Star Wars

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

El día de ayer se cumplieron 40 años del estreno de Star Wars, producto de la mente creadora de George Lucas quien concibió el universo fantástico de Star Wars, estableciendo los pilares de una filosofía que luego inspiró a infinidad de personas y me confieso sin pudor una de ellas, y espero que usted, amigo lector, también lo sea y que la fuerza nos acompañe…

Así, el legado de George Lucas puede rastrearse en sus propias declaraciones, pero también, y sobre todo, en las citas de sus personajes, que versan sobre la confianza en uno mismo, la fe, los miedos, la valentía y la perseverancia.

Los miedos, especialmente el miedo a la pérdida, aparecen en la filosofía de Star Wars como algo que es preciso combatir. En el Episodio 1: La Amenaza Fantasma, Yoda le dice a Anakin: “El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo da paso al enojo. El enojo, al odio. El odio, al sufrimiento”. En esta misma línea, Yoda también le aconseja en el Episodio III: La Venganza de los Sith: “entrenarse para dejar atrás todo lo que perder no quieres”.

La contraparte del miedo es la valentía y la determinación. Así queda claro cuando Yoda le dice a Luke al dudar de sus habilidades: “Hazlo o déjalo, no hay intentos”. O la contundente recomendación que Shmi Skywalker le hace a su hijo Anakin en el Episodio 1: La Amenaza Fantasma, cuando él está por embarcarse en un viaje que cambiará su vida: “Ahora, sé valiente y no mires atrás. No te arrepientas”.

La perseverancia es fundamental para convertirse en un verdadero Jedi y utilizar correctamente la energía de la Fuerza.

Las enseñanzas de Yoda, uno de los más renombrados y poderosos maestros Jedi, enfatizan la paciencia, la necesidad del trabajo duro, la fe y la confianza en uno mismo. Yoda aconseja esperar el momento adecuado para la batalla, por eso le dice a Luke: “Si interrumpes tu entrenamiento ahora, si eliges el sendero rápido y fácil, como lo hizo Vader, del mal un agente serás”, o cuando le aconseja: “Paciencia debes tener, mi joven Padawan”, al comienzo de su entrenamiento, en el Episodio V: El Imperio Contraataca.

En esa misma línea, y rozando los preceptos de la filosofía zen, cuando Yoda nota que a Luke le cuesta mantenerse concentrado en el presente, le dice: “Un Jedi debe tener el compromiso más profundo, la mente más seria… Toda su vida sólo ha querido mirar hacia el futuro, hacia el horizonte. Su mente nunca puso en dónde estaba él. ¿Mmm? En lo que hacía. Aventuras. Emociones. No anhela un Jedi esas cosas. Eres imprudente”.

Todos estos principios están contenidos o guiados por la fuerza, esa energía que gravita todo el universo Star Wars. Nada está librado al azar, o como le dice Obi-Wan Kenobi a Han Solo después de escuchar sus ideas sobre la suerte y el destino: “En mi experiencia, la suerte no existe”.

El lado luminoso de la Fuerza permitiría a sus seguidores estar en armonía con su entorno y ser uno con todos, en contraste con los seguidores del lado oscuro, que tienen una visión egoísta del Universo.

De la mano de la perseverancia viene el éxito.

Solo una mentalidad determinada, paciente y dedicada puede abrirse paso en la dirección correcta. Esto lo dice con mayor claridad el mismo George Lucas, cuando afirma: “Si quieres ser exitoso en un campo en particular, la perseverancia es una da las cualidades fundamentales para ello”. Pero hay algo que es muy importante, encontrar aquello que te apasiona, o, como lo dice George: “Debes encontrar algo que ames lo suficiente como para que puedas saltar los obstáculos que se presentan y atravesar las paredes de ladrillos”, aunque la mejor manera, como se dijo, sigue siendo la perseverancia y el sacrificio; George lo dice mejor: “Simplemente debes dar un paso delante del otro y avanzar. Colocarte anteojeras y avanzar siempre para adelante”.

Pero en cosas más terrenales, déjeme le cuento que el secretario de Turismo del gobierno de la República, Enrique de la Madrid, aseguró aquí en Cancún que la innovación y diversificación de productos turísticos ha sido uno de los principales factores para el crecimiento de esta actividad en diversos destinos de México, entre ellos destaca el segmento de tiempos compartidos.

Resaltó que uno de los destinos con mayor crecimiento en este rubro es Quintana Roo, “hoy en día el tiempo compartido representa 45 por ciento de la oferta hotelera de calidad del estado con más de 37 mil 282 unidades hoteleras, de ellas el 49 por ciento corresponden a Cancún con cerca de 16 mil 190 unidades y el 43 por ciento en Riviera Maya con 19 mil 790 unidades, con una inversión aproximada de 10 mil 450 millones de pesos”.

Al participar en el Séptimo Foro de Ventas y Mercadotecnia “Futurismo una visión del mañana”, organizado por la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, A.C. (Acluvaq), De la Madrid Cordero precisó que esta actividad turística beneficia de manera directa al 14 por ciento de la población de Cancún y 50 por ciento en Playa del Carmen, generando cerca de 30 mil empleos directos en el municipio de Benito Juárez y más de 35 mil en Solidaridad.

Subrayó la importancia que tiene para la economía regional este segmento el cual “son turistas comprometidos con el destino al que regresan año con año garantizando niveles de ocupación superiores al 80 por ciento, una estadía promedio de 7.7 días y un gasto promedio por pareja en servicios adicionales de aproximadamente dos mil dólares”.

Cabe destacar que uno de los elementos más importantes que ha llevado al posicionamiento y crecimiento de la industria de Clubes Vacacionales, ha sido la profesionalización y capacitación de sus integrantes, a través de la realización desde hace seis años del Foro de Ventas y Mercadotecnia.

En otro tema y durante el diálogo que mantuvo el secretario de Turismo con los asistentes, reconoció la situación de inseguridad en algunos destinos, no obstante, recordó que las secretarías de Turismo y Gobernación trabajan en conjunto con las autoridades municipales para diseñar modelos de seguridad con policías bien equipadas, bien pagadas y con buena calidad de vida.

No obstante recordó que también “la sociedad debe ser participativa y corresponsable en esta lucha contra la delincuencia”.

La concurrencia pidió a De la Madrid Cordero su opinión en torno a la posible disminución del turismo estadunidense que arriba a México con la llegada del Presidente Donald Trump, a lo que el titular de Sectur explicó que es al contrario, hay un crecimiento a tasas del 9 por ciento anual.

“No han disminuido los norteamericanos que llegan a México, lo que sí ha descendido es el número de mexicanos que salen a Estados Unidos pues se cayó en el orden del 9 al 10 por ciento en noviembre, en enero levantó al 3 por ciento y en febrero volvió a caer la cifra por estas sensaciones o noticias de que algunas nacionalidades podrían verse impedidas de entrar a Estados Unidos”, dijo el secretario quien recalcó que “para efecto del turismo en México, el fenómeno Trump no nos ha afectado”.

Más tarde, el titular de la Sectur hizo entrega de reconocimientos a trabajadores pioneros gastronómicos y hoteleros de Cancún con hasta 40 años de labor en el ramo.

En su mensaje subrayó la aportación que con su trabajo han hecho al turismo en Quintana Roo.

“No cabe duda, que el gran momento por el que pasa el turismo en Cancún, no sería posible sin el compromiso de todos aquellos que día a día trabajan con calidez y calidad en la provisión de servicios a los millones de turistas que visitan este destino”, dijo.

Reconoció a cada una de las áreas de especialización “en particular, los trabajadores del sector gastronómico y de hospedaje como lo son los meseros, cantineros, cocineros y camaristas, quienes representan uno de los eslabones más relevantes en nuestra cadena de valor”.

Tras escuchar las experiencias de vida de algunos de los trabajadores, el titular de Sectur refrendó su compromiso de impulsar el programa Conéctate al Turismo, que contempla que el sector turístico privilegie a los proveedores de bienes y servicios locales para así beneficiar directamente a las comunidades y que no se tengan destinos de turismo de primera calidad con trabajadores con mala calidad de vida; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

