AMLO, el ajonjolí de todos los conflictos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El huevo, certero, estalló la tarde de ayer de lleno en la blanca cabeza de Andrés Manuel López Obrador, al concluir su mitin en Huatusco, Veracruz, para apoyar a Isabel Castillo, candidata de Morena a ese municipio.

Pronto corrió la versión de que quien había mostrado tal tino, fue la priísta Beatriz Ramos, miembro de la CNC de Veracruz, y precandidata del tricolor a la alcaldía de Coscomatepec, quien luego de mostrar el poder de su brazo, fue a esconderse a una iglesia cercana.

En previsión de cualquier cosa, Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, emitió un Twit en el que condena el hecho y advierte que su partido está por campañas libres de violencia.

Lo mismo señaló Fernando Rodríguez Doval, vocero del PAN, a nombre de su partido.

AMLO, sin embargo, solo atinó a sobarse y peinarse para recuperar el estilo perdido luego de tal ofensa.

Este incidente ocurrió durante un día en el que las denuncias contra López Obrador y Morena arreciaron ante las evidencias de nuevas corruptelas y el involucramiento de otros personajes cercanos al tabasqueño.

Es así que un nuevo video difundido por El Universal muestra a la diputada local veracruzana de Morena, y hasta hace muy poco candidata a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena, comentando que la operadora financiera de López Obrador es la diputada federal veracruzana Rocío Nahle, coordinadora de la fracción de Morena en San Lázaro.

La revelación abrió un nuevo boquete en Morena. La diputada federal señalada, Rocío Nahle, salió de inmediato a decir que no era cierto, que todo forma parte del complot urdido y puesto en marcha (por supuesto) por La Mafia del Poder y por los intereses contrarios al tabasqueño que son muchos.

Y a su vez indicó que quien le entregó a Eva Cadena el dinero que aparece en los videos que la muestran recibiéndolo, fue Ana María Winckler Ortiz, hermana de Jorge Winckler, Fiscal de Veracruz,

Ana María Winckler Ortiz negó tal cosa y de inmediato presentó denuncia penal en contra de Nahle

López Obrador por su parte, dentro de su habitual método de subir un video a redes sociales para comunicarse directamente con sus seguidores y simpatizantes y evitar así hacerlo a través de los medios tradicionales o por otras vías, colocó un video en el que niega que Nahle sea su operadora financiera, y acusó a su vez a Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, de ser el que está detrás de todo lo de Eva Cadena.

En una entrevista con Sergio Sarmiento en Radio Centro, afirmó que el gobernador Yunes Linares fue quien grabó y difundió los videos de Eva Cadena, la diputada a quién él abrazaba y apoyaba en mítines en Las Choapas no hace mucho.

En redes sociales AMLO insistió en señalar: “no soy corrupto… no lucho por dinero, no lucho por poder, lucho por ideales y principios”.

Fiscalía va por Nahle

Como sea, el Fiscal del Estado de Veracruz, Jorge Winckler, emitió ayer mismo un citatorio a fin de que la diputada federal Rocío Nahle ratifique o niegue sus declaraciones en contra de Ana María Winckler Ortiz y para que explique lo denunciado por Eva Cadena, respecto de que es la que lleva el dinero oscuro a López Obrador.

Nuevo ultimátum

Previo a todo este nuevo enredo que involucra a otra de sus cercanas –esta vez a Rocío Nahle–, López Obrador subió a redes el tercer y mismo ultimátum a Juan Zepeda, candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, para que renuncie a la candidatura y se adhiera de inmediato a la de Delfina Gómez, o de lo contrario él, AMLO, irá sólo en la presidencial de 2018.

Al responderle, Zepeda dijo que López Obrador no sólo es insolente y autoritario, sino falto de entendimiento pues ya ese ultimátum lo habría respondido con un NO.

Los tiempos para hacer una alianza entre PRD y Morena en el Estado de México, le recordó Zepeda al tabasqueño, “ya se agotaron”, y por eso no habrá ni renuncia ni apoyo a Delfina.

En cambio, lo convocó a serenarse y acudir a un diálogo con la dirigencia nacional del PRD para analizar una posible coalición entre los partidos de izquierda para el 2018.

Zepeda indicó que no entiende la insistencia de AMLO cuando antes apostaba a hundir al PRD.

“Hoy el Estado de México y el país requieren de madurez política y altura de miras a todos, que no con llamados en plazas públicas o en videos es como se resuelve esto, hoy una dirigencia nacional del partido (PRD), él mismo es dirigente nacional de su partido y todo aquel que se precie de ser profesional de la política, como lo es él, sabe que las vías no son las plazas públicas ni los videos difundidos en redes, debe tomar una actitud responsable e invitar a las dirigencias (de los partidos) a sentarse, seguramente ya no da para el 2017 (la alianza) porque estamos a unos días de la elección, pero sí para el 2018”, comentó Zepeda.

Revive lío en Senado

Al dictaminar que los senadores pueden quedarse o renunciar a sus fracciones conforme les convenga en lo individual, siempre que no afecten la esencia ni sentido del voto que los llevó al Senado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reabrió el conflicto entre el PRD y el senador Miguel Barbosa quien junto con otros 9 emigró al PT, pero que en realidad sirven a los intereses de Andrés Manuel López Obrador dentro y fuera de la Cámara Alta.

El conflicto entre ambas partes renació al asumir cada una como un triunfo ese resolutivo.

Y al renacer el conflicto, la fracción del PRD coordinada por Dolores Padierna, y Barbosa y Cía, meten de nuevo en sus líos al resto de la Cámara, en especial a la Mesa Directiva encabezada por el verde Pablo Escudero, y a la Junta de Coordinación Política que preside el panista Fernando Herrera.

Sin embargo el resolutivo del Tribunal no deja margen para el error o la injusticia: dice que al cambiarse de fracción, un senador o muchos pueden engrosar otro grupo, pero no modificar el sentido del voto que los llevó a esa Cámara.

Es decir, Barbosa y su claque pueden estar ahora en el PT, pero el voto original fue para el PRD, partido al que pertenecían. Así que eso hace que el PRD a pesar de tener hoy menor número de senadores que el PT debe seguir siendo reconocido por la Mesa Directiva y la Jucopo como la tercera fuerza de esa Cámara.

Pero ahora la Mesa que preside Pablo Escudero y la Jucopo que encabeza el blanquiazul Herrera deberán de alguna forma darle juego a los fugados, porque en los hechos son un grupo importante para cualquier votación del Senado.

Por lo pronto ayer el senador Escudero adelantó que su Mesa Directiva ya había avanzado en un ajuste administrativo mediante el cual se asignarían nuevos recursos al grupo del PT-Barbosa y Cía, a fin de que puedan enfrentar sus gastos internos a partir de septiembre.

Pero no podrán hacer uso de instalaciones y recursos asignados con anterioridad al PRD.

Y harán maroma y teatro para poder repartir la dirección entre Dolores Padierna y Barbosa en el Instituto Belisario Domínguez.

¡Vaya lío!

