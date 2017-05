“Beware The Slenderman” se estrenará por HBO

El documental se basa en un crimen de dos adolescente que surge de la soledad, esquizofrenia y todo aderezado por la parte oscura del internet

Arturo Arellano

“Beware The Slenderman” es un documental realizado por HBO, en el que da seguimiento al caso de dos adolescentes que cometieron un brutal crimen, impulsadas por una figura inexistente que conocieron en internet, justamente la leyenda urbana que se hizo famosa por creepypastas, “Slenderman”, quien según estas jóvenes les ordenó asesinar a su amiga de la escuela a cambio de vivir con él en su casa del bosque, donde no tendrían más preocupaciones. Por más que esto parezca una historia de terror, lamentablemente no lo es y sucedió el 31 de mayo de 2014, en los bosques de Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos y este seguimiento documental tendrá su estreno a través de HBO, el próximo 29 de mayo, a casi 3 años del terrible acontecimiento.

El documental es un estudio extraordinariamente realizado por investigadores de HBO, quienes acudieron a los protagonistas del suceso para narrarlo al público y con esto advertir a los padres de familia y a los mismos jóvenes, sobre los peligros del internet, así sea una aparentemente inocente historia de terror, leyenda urbana o creepypasta, como pueden llegar a ser un peligro inminente para cualquiera.

Morgan y Anissa son dos adolescentes que ahora enfrentan un juicio por intento de homicidio en los Estados Unidos, pues ambas jovencitas se obsesionaron con la leyenda y mito de terror de internet “Slenderman”, quien aseguran les ordenó asesinar a su compañera de escuela, Payton. “Slenderman” es un personaje de terror que nace en las profundidades de internet, cuando el foro “Something Awful” organizó un concurso en 2009 de imágenes tratadas con Photoshop que representasen algo paranormal. Un usuario llamado Victor Surge, cuyo nombre real es Eric Knudsen, creó a un hombre alto, vestido de traje y sin rostro, que en su imaginario para ganar el concurso, sería un personaje que acosaría a los niños para secuestrarlos.

A partir de entonces, el personaje pasó de ser un invento para un concurso a un ser que muchos jóvenes alrededor del mundo tomaron como real. Con el tiempo se hizo popular y dio pie a cientos de videos en Youtube de supuestos avistamientos, dibujos y hasta poesía. Pero nadie imaginaba hasta donde este invento podía volverse tan perturbador como para incitar a dos adolescentes a asesinar. “Beware The Slenderman” cubre desde que se produjo el apuñalamiento en mayo del 2014, hasta 16 meses después, ahondando en el sentimiento de culpabilidad de las familias de las criminales, que serán juzgadas este 2017. En tanto la familia de Payton “Bella”, la chica apuñalada, no quiso aparecer, pero sí han confirmado que la víctima poco a poco se va recuperando de las secuelas físicas y mentales, que quedaron a raíz de lo acontecido. Sin más, el documental se estrena este 29 de mayo a través de la señal de HBO, donde podrás ser testigo de la sentencia dictaminada por el juez o por lo menos, si es que estas dos jovencitas serán juzgadas como menores o como adultos por la gravedad de su falta.