Samo hace un Lunario inolvidable

El cantante ofrece íntimo, pero espectacular concierto, lleno de nostalgia y frescura

Arturo Arellano

Con una extraordinaria producción, para lo limitado del espacio, se presentó Samo en el Lunario del Auditorio Nacional, sin escatimar en músicos, bailarines, canciones, luces y pantallas gigantes. Pues su interés era tener una cercanía importante con el público, pero no por ello se iba a limitar a ofrecer un show escuálido, así que con un repertorio de más de una veintena de canciones enloqueció y enamoró a la vez a todos los presentes en este show parte de su gira “Eterno”, que es también como se llama su más reciente material discográfico.

Todo comenzó casi a las 21:30 horas, cuando el ex integrante de Camila, apareció entre luces, pantallas y letras gigantes con la leyenda “Eterno”, lo mismo rodeado de bellas bailarinas y sus músicos para interpretar de entrada la canción que da nombre al disco y al tour y después “Sobrenatural”, con las que dejó ver esta nueva faceta de su carrera, con un Samo más fiestero y electrónico. Posteriormente, cantó un tema en el estilo que todos le conocemos “Sin ti”, que fue el primero en ese tenor romántico que enloquece a las mujeres y por qué no, también a los caballeros, cuando de enamorar a alguien se trata.

En este punto, Samo saludó: “Vengo a presentarles un nuevo disco, una nueva etapa de mi vida, llevo 4 años como solista, no ha sido fácil, pero tampoco es tanto tiempo, creo que es poquito y aún con ello han sido muchos cambios y experiencias. Agradezco a todos los que me han acompañado en mi carrera y en esta noche tan especial, gracias a todos, Cristian Chávez, amigo hace mucho que no nos vemos gracias por venir, Annette Cuburu, gracias por venir. Éste será un concierto de un jarocho que los quiere y de mis músicos que vienen a tocar con el corazón”.

Entonces, continuó con “Bachata rosa”, “En cambio no” y “El aprendiz”, para después comentar. “No haré sólo canciones de mi nuevo disco, sino de las que han marcado mi carrera, como las de un disco que saqué de nombre ‘Me quito el sombrero’, en el que hay melodías que seguro han escuchado y que al igual que a mí los han hecho volar y enamorarse”. Entonces interpretó “Blanco o negro”, “Cara o cruz”, “Vete ya”, “Te necesito”, “Te juro” y “Sólo por amor”, con los que logró cautivar a los presentes que le aplaudieron.

Lo anterior fue el preámbulo para que Samo dejara salir su parte más mexicana, interpretando un medley con temas de “rey”, José Alfredo Jiménez, entre los que destacaron “Amanecí otra vez”, “Un mundo raro”; “Échame a mí la culpa” y por supuesto “El rey”, temas que todos corearon junto al cantante, pues son canciones que están tatuadas en la memoria colectiva de los mexicanos.

Ya casi en la recta final de este evento, Samo comenzó con las clásicas de su repertorio con canciones como “De que me sirve la vida”, “Todo cambió”, “Yo quiero”, “Sóllo para ti” y “Bésame”, que sirvieron para poner el recinto en un ambiente cálido, romántico e ideal para que las parejas presentes se tomaran de la mano y cantaran a la par que Samo, que luego de agradecer de nueva cuenta a todos por asistir, cerró esa noche con tres bombas, “Aléjate de mí”, “Mientes” y “Coleccionista de canciones”, sin duda sus más grandes éxitos hasta ahora y con los que puso la cereza a este gran pastel “Eterno”.