Shakira encuentra en el “El Dorado” su equilibrio

La cantante posiciona su nuevo disco en el número uno de 34 países, a unos días de su lanzamiento

Arturo Arellano

Luego de más de cinco años, en que Shakira no sacaba un álbum, por fin la espera ha terminado para los fanáticos de la colombiana, pues el pasado fin de semana estrenó “El Dorado”, un disco que abarca en cuestión lírica y sonora, cada uno de sus aspectos, pasando por las baladas, el vallenato de su natal Colombia, canciones en inglés, español y hasta colaboraciones en francés, hasta llegar a lo más actual en ritmos urbanos, junto a artistas como Maluma y Nicky Jam.

Fue el pasado jueves cuando, Shakira lanzó “El Dorado”, de manera simultánea en todo el mundo, organizando diferentes “escuchas” en varios países, donde de manera automática consiguió posicionar el trabajo en el primer lugar de las listas popularidad en 34 de ellos. Por supuesto, México no fue la excepción y en el evento organizado para esta tierra, se transmitió previamente a la escucha de las 13 canciones que componen el disco, un video en el que Shakira habló al respecto. “Era difícil en un principio compaginar mis tareas como madre a la parte artística y más aún a la creativa; sin embargo, con este disco encontré mi equilibrio, tuve un reencuentro con la inspiración y fue para mí casi como haber encontrado un tesoro, uno como ‘El Dorado’. Que es una leyenda precolombina de la cual soy fanática, un tesoro así de grande es para mí este disco”.

“El disco cuenta con combinaciones infinitas, puesto que yo misma soy una fusión de culturas, desde los 18 años empecé a viajar por el mundo, con el primero de mis discos que tuvo éxito internacional ‘Pies descalzos’. De modo que todos los viajes, experiencias, amigos y familia, me han formado como persona y como artista. Así resulta el disco, como algo ecléctico, está Colombia con el vallenato junto a Carlos Vives, pero también baladas, una bachata con Prince Royce y lo actual con reggaetón, donde me ayudó mucho la presencia de artistas como Maluma y Nicky Jam”.

“En mi estilo clásico también hay canciones como ‘Amarillo’ o el más reciente sencillo ‘Me enamoré’, son temas que capturan diferentes momentos de mi vida, es como narrar recuerdos que ahora plasmados en música se volverán inolvidables”. A lo anterior Shakira agrega que “Jamás empecé esto pensando en que haría un disco, llegó un día que me decidí a escribir canciones, como cuando una pareja que no puede tener bebés deja de intentarlo y de repente quedan embarazados, lo mismo fue conmigo, deje de intentarlo y un día ya me vi con un disco completo, puedo asegurar que nunca había disfrutado tanto un trabajo en el estudio”.

Lo mismo reconoció: “si bien será difícil hacer una gira con dos niños (sus hijos) conmigo, que realmente parecen 4 (risas), si lo haremos, vamos a girar con este disco lo más que se pueda, porque ya tengo ganas de volver a pisar un escenario, reencontrarme con el público y que cantemos juntos. La parte también complicada será seleccionar las canciones que vamos a cantar, pues ahora tengo un repertorio bastante amplio”.

En lo que se refiere al disco, si se nota bastante la modernidad en esta nueva etapa de Shakira, incluyendo de entrada temas con el beat del reaggetón, para luego ir a la Shakira que todos conocemos, con un pop más romántico, de lo que se destaca que oscila el lenguaje de sus canciones entre el español, inglés y hasta francés”. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y formato físico.