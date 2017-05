La Mujer Maravilla, enamorada de México

Gal Gadot, actriz que interpreta a la heroína de DC Comics, visitó el país azteca para la premier de la película

Gal Gadot, actriz que interpreta a “La Mujer Maravilla” en la película de DC Comics, visitó la Ciudad de México para la premier de la misma, en la que externó su amor por este país y sus fans, ya que asegura son amorosos y cálidos. También desfilaron por la alfombra roja personajes como Chris Pine y la directora Patty Jenkins, además del productor Charles Roven. La cinta se estrena este 2 de junio en las salas latinoamericanas y se espera que la película le dé por fin a DC el empuje que viene buscando desde sus últimas películas, pero sin éxito, como lo fue con “Batman vs Superman: El Origen de la justicia”.

El evento se realizó en Plaza Toreo Parque Central, sitio al que desde temprana hora acudieron niñas y niños de todas las edades emocionados por conocer a “La Mujer Maravilla”, no obstante, el asombro más grande se lo llevó la misma actriz, pues desde su arribo a la alfombra roja su rostro cambió, quedando curiosamente maravillados con la entrega de la gente. Ante ello, la hermosa mujer de origen israelí dijo: “te amo México, son los mejores fans del mundo”, en un volumen suficiente para ser escuchada por todos.

Posteriormente, en entrevista con los medios agregó. “Es emocionante estar de regreso, no puedo creerlo, es tan rápido, parece como si hubiera sido ayer cuando estuvimos con ‘Batman vs Superman’ y ahora estamos con ‘Wonder Woman’, estoy feliz, siento el amor de los admiradores, me emociona estar aquí. Amo a las mujeres latinas, hay tantas mujeres hermosas, que admiro, respeto y me hace feliz verlas aquí”.

La actriz lució realmente hermosa, entallada en un vestido negro, peinado discreto y un brazalete artesanal realizado por niñas mexicanas, que al parecer le gustó tanto, que no paró de presumirlo. Cabe destacar que en la pagina oficial de la película “La Mujer Maravilla”, existe una aplicación en la que las niñas tienen la oportunidad de crear y personalizar su propio brazalete de heroína, uniendo piezas, intercamniando caracteres y finalmente con la oportunidad de obtener el archivo para poder imprimirlo en cualquier impresora 3D a su alcance, teniendo la oportunidad de lucir como la bella Gadot.

También pasaron cerca de los fanáticos el productor Charles Roven y la directora Patty Jenkins, que de igual manera se vieron emocionados por el recibimiento de la gente y esta última comentó. “Traté de hacer como si ninguno de esos problemas existiera, y traté de hacer una película en la que nadie piense sobre el hecho de que el personaje principal es una mujer. Pensé ‘hay que tratarla tan a lo grande como lo harían con Superman’ y es que esta es una película para todos, no se fijen en el hecho de que es una mujer. Sin embargo, claro que enviará un mensaje muy importante para las niñas que quizá no han visto un personaje así en la pantalla antes y eso me conmueve”.

En tanto, Pine, que es el adjunto protagonista de “La Mujer Maravilla”, destacó que el personaje de Gadot, “tiene una cantidad increíble de esperanza en su espíritu, positividad, amor y fortaleza. Ella no se complica por el odio, sólo tiene amor, de manera que para mi personaje no es dificil enamorarse de ella” y en relación al ataque terrorista que se vivió recientemente en Manchester, durante el concierto de Ariana Grande y que también fue el motivo de la cancelación de la premier de la cinta en Londres señaló. “Creo que nuestra película se trata de amor, compasión y empatía, esas cosas siempre son lecciones importantes para todos. Y recordarle al mundo estos valores con una película, creo que es bueno para todos”.

La cinta se estrena en cines este 2 de junio y cabe destacar que esta premier se enlazó con simultáneas en Puerto Rico, Perú, Chile, Colombia y Costa Rica.