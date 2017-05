PT, Barbosa y Elba, una suma que huele a derrota

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Óscar González Yáñez no iba en las encuestas del Edoméx más allá del 1%. La suya, nunca fue una candidatura ni siquiera testimonial. Este candidato es el claro reflejo de los estertores de un partido creado a fines de los 80 por Raúl Salinas y que mantiene uno de los liderazgos (¿liderazgos?), el de Alberto Anaya, más patéticos y absurdos de la política mexicana.

En las elecciones federales de renovación del Congreso federal de 2015, el PT perdió el registro al no alcanzar el 3% requerido por la nueva Ley Electoral.

Pero una maniobra electorera aplicada en su favor por PRD y MC en un distrito de Aguascalientes, le restituyó la vida… y su reingreso al reparto de millones de pesos por parte del INE.

Hoy estas 2 entelequias (Oscar González Yáñez y PT), decidieron declinar a favor de AMLO y su juanita Delfina Gómez en el proceso electoral del Estado de México.

Una declinación y apoyo que ganó más en espacios periodísticos, mediáticos, y en redes sociales que en posibles votos.

Sirvió para que Andrés Manuel López Obrador y su candidata Delfina Gómez presumieran una suma que huele más a desastre que a victoria.

Querían “otro” apoyo

La verdad es que López Obrador y Delfina buscaron desesperadamente durante la semana pasada —con acercamientos en lo oscurito y con declaraciones y videos en redes sociales-, convencer al PRD y su candidato Juan Zepeda, sumarse a ellos porque Zepeda y PRD son los que cuentan con los votos que requieren Delfina y AMLO para ganar en esta elección.

Eso significa que AMLO y Delfina saben que van perdiendo la elección a gobernador en el Estado de México.

Así de simple y claro.

Tan simple y claro que ya hasta es más que patético, ridículo, el “ultimátum” lanzado 6 veces (hasta la tarde de ayer) por AMLO al PRD y Zepeda y que ha generado la misma respuesta: ¡NO!

La angustia se convierte en pánico lopezobradorista si se ve que, en los acercamientos con el PRD y Zepeda, el tabasqueño ha enviado a sus más altos y convincentes personeros (es decir Ricardo Monreal y Alejandro Encinas, entre otros) para intentar llegar a un arreglo de última hora con quienes en público señalan como corruptos y paleros de Peña y la “Mafia del Poder”.

AMLO sabe, ya le cayó el 20, de que sin PRD y Zepeda no gana… y que si no gana en el Estado de México, no gana en el 2018.

Por todo eso su muy publicitada adhesión de González Yáñez y PT (que representan el 1% de las preferencias de voto) sólo confirman el desastre… y exhiben dramáticamente el error de AMLO de pretender obtener lo que quiere pasando por encima de sus antiguos aliados, de intentar abierta y groseramente exterminarlos.

Otras sumas anodinas

Está por demás claro que de nada le han servido las adhesiones recientes del exuberante poblano Miguel Barbosa y una decena de por demás oportunistas senadores ex perredistas.

Es obvio que tampoco le han ganado simpatías ni aumento en las preferencias del voto los acuerdos oscuros con la maestra Elba Esther Gordillo, ni los apoyos expuestos por el ex secretario general del SNTE Rafael Ochoa, ni de Fernando González Sánchez, ex subsecretario de Educación Básica y esposo de Maricruz Montelongo, la primogénita de “La Maestra”.

Lo que AMLO necesita a una semana de la elección es, desesperada, angustiosamente (y ya no lo esconde) los quizá entre 15 y 20 puntos porcentuales que han logrado acumular Juan Zepeda y PRD.

Ahí están sus 4 ultimátum para confirmar su angustia.

Lo cierto es que sus nuevos socios, Barbosa y Claque senatorial; La Maestra y sus parientes e incondicionales, más que suma representan resta… anuncios de derrota.

Videgaray, ¿no juega?

Todos quienes deben saberlo, dentro y fuera de México, saben que Luis Videgaray es el más cercano y de mayor influencia con el presidente Enrique Peña Nieto. Por eso y por su enorme capacidad intelectual, política y profesional, es uno de los 2 punteros por demás abiertos en la candidatura presidencial del PRI y El Sistema en la contienda de 2018. El otro es Miguel Ángel Osorio Chong.

Por eso es central que Videgaray haya reiterado el pasado fin de semana que “no voy a participar (en la presidencial de 2018), es algo personal, tengo una militancia de la cual estoy muy orgulloso, pero que no ejerzo; estoy dedicado a ser canciller, y tengo mi militancia guardada en un cajón”.

Lo que evidentemente no dice Videgaray es que tiene apuntados a 2 de los suyos en esa contienda: al secretario de Hacienda José Antonio Meade (a quien ha jalado a cargos y posiciones desde que estaban en la escuela) y el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien rápidamente se ha posicionado entre los mexicanos.

“Nosotros sí podemos”

Sin retroceder un milímetro en su embate contra sus opositores, en especial contra Andrés Manuel López Obrador y su candidata Delfina Gómez, el presidente Nacional del PRI reiteró desde Toluca que el único partido que puede ganar las próximas elecciones sólo, es el suyo, el PRI.

Los demás, notoriamente PAN y PRD, andan ya tras alianzas porque saben, afirmó, que “solos no nos ganan”. De ahí, dijo, es que sus oponentes son los primeros en saber que están perdidos.

“Y amenazan con el conflicto post-electoral”.

Ochoa Reza habló fuerte en Toluca, durante el cierre de campaña de Alfredo del Mazo.

Ahí estuvieron al lado del candidato del PRI, los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno; Chiapas, Manuel Velasco; Colima, Ignacio Peralta; Guerrero, Héctor Astudillo; Hidalgo, Omar Fayad; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Oaxaca, Alejandro Murat; San Luis Potosí, Manuel Carreras; Sinaloa, Quirino Ordaz; Tlaxcala, Marco Mena; Yucatán, Rolando Zapata; Zacatecas, Alejandro Tello y Eruviel Ávila del Estado de México.

El caso emblemático de los opositores, indicó el dirigente tricolor, es el de la maestra Delfina Gómez, a quien le han quitado la máscara para exhibirla como saqueadora de recursos públicos.

Además de recaudadora de AMLO y socia en malas artes de su padrino Higinio Martínez, indicó Ochoa Reza, la candidata de Morena al Estado de México se ha revelado como una auténtica alumna destacada de Elba Esther Gordillo.

Aprendió bien de su maestra, dijo el dirigente del PRI.

“Sin duda tiene Bachillerato en desfalco, en el robo de fondos de ahorro de las trabajadoras y trabajadores del municipio de Texcoco, metiendo el dinero en cuentas privadas de familiares de su padrino (Higinio Maretínez). Tiene Licenciatura en retención de pensiones, con especialidad en rapiña: todo el Estado de México ya sabe cómo les robó a las mujeres trabajadoras las pensiones destinadas a sus hijas e hijos.

“Tiene el grado de técnico-especialista en cobro de diezmos: saqueó a las trabajadoras y trabajadores, quincena tras quincena, para quitar a sus familias el producto de su esfuerzo.

“Tiene también un diplomado en desvío de recursos, con innumerables contratos ilegales a empresas fantasma de su padrino político, Higinio Martínez. Y tiene un posgrado en robo de combustibles, mediante la confabulación de su gobierno con huachicoleros, para ordeñar ductos en Texcoco”.

“Esas son las siniestras credenciales que ya le conocemos. Con esos antecedentes tiene el descaro de andar pidiendo el voto.

Si ese mal hizo en el municipio de Texcoco, que tiene una población de 250 mil habitantes, ¿cuánto daño harían en todo un estado, con 17 millones de habitantes? No se lo podemos permitir”, concluyó, sin darles ningún respiro.

