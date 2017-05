Recomendaciones para la vida, de Editorial Diana

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“En tu única vida ¿de qué no te quieres perder?”, de Odin Dupeyron

No importa cuánto tiempo te quede, lo que importa es qué hacer con el tiempo que te quede.

Este original libro de intervención te invita a cuestionar tu vida; te incita a descubrir alternativas de pensamientos, de emociones y de actividades que quizá no habías considerado.

Aquí encontrarás muchas preguntas y contarás con el espacio para escribir, dibujar, garabatear e incluso pegar tus propias respuestas. Disfrútalo y tómatelo con calma, pero recuerda que tienes una fecha de caducidad, no te la ves, pero la tienes, por eso descubre, antes que otra cosa pase, en tu única vida… ¿de qué no te quieres perder?

“Cosas malas que les pasan a las mujeres buenas”, de Carole Brody Fleet

Siempre habrá cosas malas que les pasen a mujeres buenas, pero luego de leer este libro aprenderás a ver las oportunidades por encima de los obstáculos.

¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Hay situaciones en que no sabes cómo ayudarte ni ayudar a quienes amas. En ese contexto, Carole Brody Fleet recopila testimonios reales de mujeres que han atravesado los peores desafíos y que han salido adelante.

Con un lenguaje empático, la autora escribe un manual de supervivencia con consejos prácticos y herramientas emocionales para salir adelante cuando tu mundo se voltea de cabeza y atraviesas crisis como: divorcio, pérdida del empleo, bancarrota, enfermedades mortales, fraude, muerte de un ser querido, infidelidad, aborto y violación.

En cada episodio, el propósito de Brody Fleet es doble. Además de sugerirte qué hacer y cómo recuperar tu confianza, también explica cómo apoyar a una amiga que está sufriendo dificultades y cómo volverte una presencia cálida en la vida de los otros.

“All You Need Is Love”, de Remedios Gomis

Un método sencillo y eficaz basado en ocho pasos para encontrar a tu pareja ideal.

Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil dar con la persona que buscas, por qué te cuesta tanto relacionarte con nuevos amigos, o por qué acabas conociendo siempre al mismo tipo de personas…

Triunfar en una relación sentimental no es una cuestión de azar. En ella inciden factores que debes tener en cuenta a la hora de encontrar a la pareja que deseas. Remedios Gomis, love coach con más de veinte años de experiencia, presenta en su primer libro un método infalible para que encuentres a tu pareja ideal y, además, disfrutes del proceso: dónde ir, cómo seducir, cómo saber si le gustas o no o cómo moverte en internet.

¡Enamórate del método que está revolucionando la forma de encontrar, y sobre todo, conservar a tu pareja!

