Simpatizantes de Morena agreden a Teresa Castell de Oro

En redes sociales

Naucalpan, Estado de México.- La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, María Teresa Castell de Oro Palacios, denunció que ha recibido amenazas y difamaciones en su contra a través de redes sociales por parte de presuntos simpatizantes de Morena.

“Esto se trata de una acto de intimidación ante el avance ciudadano que ha tenido mi campaña. Es claro que los partidos saben que no son la opción y por eso avivan a sus simpatizantes para que me agredan”, declaró la candidata.

Señaló que en sus redes sociales ha recibido comentarios intimidatorios y misóginos que demuestran claramente la preocupación de ese partido político ante el crecimiento de su campaña, “en la que claramente hay más ciudadanos convencidos de que los partidos políticos no son la opción”.

A mediados de mes, en Ixtlahuaca, una persona identificada como simpatizante de Morena, gritó consignas de su partido, mientras la candidata independiente presentaba sus propuestas a los ciudadanos.

Por ello, en aras de dejar constancia de estos hechos que vulneran el proceso democrático estatal, Teresa Castell indicó que decidió interponer una queja ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con el fin de que estas agresiones sean investigadas y su seguridad no esté en riesgo.

En este marco, la candidata independiente pidió a los mexiquenses usar el voto de castigo en contra de los candidatos de los partidos políticos que participan en la contienda electoral y sumarse a la conformación de una alianza que permita establecer un gobierno en el que al fin estén representados los ciudadanos, para que puedan ser escuchadas sus propuestas y preocupaciones.

Indicó que todos los partidos políticos ya han tenido la posibilidad de gobernar a los ciudadanos en el Estado de México, ya sea en alguna alcaldía o como legisladores; sin embargo, todos le han dejado un mal sabor de boca a la población, por lo que es hora de que sus representantes salgan y sean los propios ciudadanos quienes representen a la población.

Señaló que ésta es la única y última oportunidad que tendrán los mexiquenses para votar por este tipo de candidaturas, ya que, posteriormente, los legisladores se encargarán de cerrarle la puerta nuevamente a los aspirantes que no pertenecen a partidos políticos, ante el riesgo que éstos implican, por lo que exhortó a la gente a no desperdiciar su voto y decidir de manera responsable otorgándole una oportunidad a quien no ha gobernado el Estado de México.

Castell de Oro Palacios aseveró que, en los diversos recorridos que ha hecho por la entidad, la respuesta de los mexiquenses ha sido muy positiva hacia la candidatura independiente, pues el hartazgo de la gente es grande hacia el actuar de los políticos y no están dispuestos a permitir que nuevamente los sigan gobernando.