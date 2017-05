Uno de cada cuatro mexicanos muere por trombosis

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

15 millones de personas padecen lepra a nivel global

Belmont Village Senior Living para personas de la tercera edad

En México, una de cada cuatro personas adultas muere por trombosis, la cual es responsable de las tres principales causas de mortalidad cardiovascular: el infarto al miocardio, la enfermedad vascular cerebral y el tromboembolismo venoso, revela la Dra. Alejandra Meaney, miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México durante el V Thrombosis Management Forum Latinoamérica 2017, realizado por Bayer. Señala que urge establecer estrategias eficaces de prevención y control a través del uso de terapias anticoagulantes de última generación que reduzcan los altos índices de discapacidad y mortalidad por trombosis que es la formación de un coágulo que puede bloquear o hacer más lento el flujo sanguíneo en una arteria o una vena, e incluso desprenderse y trasladarse hacia un órgano como el cerebro, pulmones o corazón, ocasionando graves consecuencias para la salud e incluso pérdida de vida. Ataca principalmente a quienes han estado hospitalizadas por periodos prolongados como consecuencia de cirugías relacionadas con la cadera, la rodilla o por cáncer. Hay anualmente más de 10 millones de casos en el mundo y en México más de 500 mil, expresa el Dr. Alfredo Cabrera Rayo, coordinador médico de investigación en Salud, del IMSS. Hasta un 60% de los casos de ocurren durante o después de una hospitalización, ya que por la inmovilidad a la que se somete al paciente, el flujo sanguíneo se hace más lento, lo que promueve la formación de un coágulo en las venas de la piernas (condición conocida como Trombosis Venosa Profunda), que puede desprenderse y viajar hasta los pulmones, provocando una embolia pulmonar; ambas son complicaciones potencialmente mortales que requieren atención médica inmediata, Entre los medicamentos más innovadores se encuentran los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K (NOAC), entre ellos rivaroxaban, terapia para la prevención y tratamiento de un amplio rango de condiciones tromboembólicas venosas y arteriales.

*****

No han se ha logrado erradicar la lepra por completo. “Se estima que actualmente cerca de 15 millones de personas la padecen a nivel global. En México, se registraron 208 casos durante 2015, asegura Jatziri Chávez, directora del Centro Dermatológico de Alta Especialidad. Este padecimiento es causado por una micobacteria –fusión entre una bacteria y un hongo– y afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, encargados de conectar los órganos y músculos del cuerpo con el sistema nervioso central. Aun cuando no es mortal, puede producir incapacidad si no se atiende de manera oportuna, debido al daño que genera. La aparición de manchas blancas en el cuerpo, pequeñas bolas en la cara, pérdida de la sensibilidad en la piel, falta de sudoración en manos o pies, además de la deformación de las cejas y caída del vello corporal, figuran entre los síntomas de esta enfermedad, la cual se divide en dos tipos: lepromatosa y tuberculoide, siendo esta última la más progresiva y la que más deformidades produce. Los pacientes con lepra suelen enfrentarse al rechazo y al aislamiento, debido a la creencia de que es altamente contagiosa, aunque el nivel de contagio es muy bajo. Sólo quienes tienen un contacto muy estrecho y prolongado con alguien infectado, pueden contraer la enfermedad. Es más común en hombres que en mujeres y puede presentarse en cualquier raza. Suele iniciarse en la niñez o la adolescencia, pero es durante la edad adulta cuando regularmente se diagnostica, dado que la evolución de los síntomas es muy lenta. El diagnóstico se realiza a través de una biopsia –directamente de la piel–, una baciloscopia, cuya muestra se obtiene del lóbulo de la oreja o de la nariz; o mediante una prueba de sangre. Actualmente es curable con un tratamiento combinado, el cual tiene una duración de dos años.

*****

Con una inversión de mil millones de pesos y como parte de un desarrollo de usos mixtos que conjunta a un Senior Living, un hotel y una torre de consultorios, Belmont Village Senior Living, empresa americana especializada en el cuidado de las personas mayores ofrecerá programas de Assisted Living, Cuidado y Compañía y Memory Care para personas con demencias como el Alzheimer, abrió las puertas de su primera residencia internacional en la Ciudad de México en la zona de Santa Fe.

