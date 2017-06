Corren a Pablo Montero de la telenovela “El vuelo de la Victoria”

La producción decide despedir al actor y cantante por falta de profesionalismo, indisciplina y porque presuntamente acudía a los llamados visiblemente en estado de ebriedad

Gloria Carpio

Ya no es sorpresa que el actor y cantante Pablo Montero se vea envuelto en acontecimientos polémicos, pues su comportamiento irresponsable ha sido el foco de atención en repetidas ocasiones, y es que si no es por su consumo de alcohol, incumplimiento de proyectos y hasta algunos enredos con mujeres, Pablo Montero siempre da de qué hablar y lamentablemente la mayoría de las veces es más por escándalos, que es justamente la parte que termina siendo más afectada: su carrera, como es en esta ocasión su despido de la producción de la telenovela “El vuelo de la Victoria”, de la que ya no formará parte.

La productora de “El vuelo de la Victoria”, Nathalie Lartilleux, convocó a una junta urgente, donde se trataría el tema de Pablo Montero, pues la indisciplina del actor los tenía al filo de la navaja, ya que asistía a los llamados en aparente estado de ebriedad, tarde, o de plano se ausentaba, por lo que se tomó la decisión de sacarlo del proyecto. Pues a sabiendas que todas las escenas que se grabarían en el llamado del lunes, serían con su personaje, Montero no acudió, haciendo perder todo un día de trabajo a compañeros actores, camarógrafos y al set entero.

Por lo anterior, se busca un reemplazo del actor en esta producción, pues no están dispuestos a seguir aguantando la informalidad, razón que ha atrasado la telenovela. La historia era protagonizada por Montero, junto a Paulina Goto y Mane de la Parra; sin embargo, ahora deberán encontrar a otro actor con el mismo peso en pantalla, pero mayor compromiso detrás de ella.

Por supuesto, ésta no es la primera vez que Montero se ve en este tipo de problemas, no hace falta recordar que en 2008 fue detenido en Miami por conducir a exceso de velocidad y portar presuntamente cocaína, lo cual le valió tener que ingresar a un programa de rehabilitación para evitar ir a la cárcel. Después, en 2009, fue acusado por una prostituta a quien se supone contrató y después se negó a pagarle; en aquel entonces, la sexoservidora de nombre Dulce, vendió fotografias del cantante desnudo en la cama de hotel a una revista.

También el año pasado fue sorprendido en un hotel de paso, donde se supone estuvo con seis mujeres, pues un paparazzi logró capturar imágenes del cantante.