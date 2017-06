Fonseca, vocero de “Una idea para cambiar la historia”

El cantante piensa que la mayor urgencia del planeta es en el tema de ecología, por lo que espera que el proyecto ganador sea en este sentido

Arturo Arellano

El proyecto “Una idea para cambiar la historia”, iniciativa de History, llega a su cuarta edición y con ésta llegan también nuevos sueños, mentes brillantes y por supuesto su bolsa de 140 mil dólares en premios, con los que pretenden incentivar a los emprendedores para crear una idea que genere una transformación tangible en la sociedad, ya sea en el tema de salud, tecnología, ecología o cualquiera de las vertientes participantes. Como cada año, la iniciativa cuenta con voceros, que prestan sus medios para promover el proyecto y uno de ellos, es el cantante Fonseca, que se inclina por las necesidades ecológicas del planeta.

Fonseca explicó: “esta iniciativa tiene el interés de mejorar la vida de muchas personas en el mundo, de eso se trata esto, de encontrar alguna idea que de verdad genere un impacto en la sociedad, ya sea en el tema de salud, ecología, tecnología o cualquier necesidad. Me invitaron a ser vocero y sin pensarlo acepté, pues tuve la oportunidad de reconocer versiones anteriores y conocer los inventos que ahora se están potenciando y es una labor muy importante. Cuando me invitaron, todavía me empapé más de lo que aquí sucede y lo que puedo decir es que es un privilegio prestar mis medios y canales de comunicación a la promoción de este evento”.

Añade que como vocero “se tiene una responsabilidad gigante, pues estar en este proyecto que busca algo que realmente cambie la historia no es cualquier cosa, se debe tener mucho cuidado en lo que se dice y hace, ser coherentes”.

En esta edición el jurado de “Una idea para cambiar la historia” estará compuesto por el médico argentino Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica y cardiólogo; la diseñadora industrial y una de las grandes impulsoras del emprendimiento en Chile, presidenta de ASECH y directora de iF, Alejandra Mustakis; el científico colombiano y presidente de ACAC, Eduardo Posada; la fisicoquímica mexicana y especialista en nanotecnología y nanomedicina, Tessy María López Goerne y además el ganador de la edición del concurso en 2016, el ecuatoriano Diego Aguinsaca. La votación de los jueces se realizará entre el 4 y 20 de septiembre, periodo en el cual se seleccionarán las diez ideas que tengan el impacto social más determinante, basándose en los criterios de replicabilidad o manejo de la idea, originalidad y creatividad de la idea, innovación e inspiración. Después a partir del 1 de noviembre se presentarán las 10 ideas semifinalistas en http://unaidea.tuhistory.com y a través de unas cápsulas de video que el canal producirá para cada una de ellas. Desde ese momento y hasta el 27 de noviembre, la votación estará abierta para que el público pueda elegir su idea favorita. Las cinco más votadas serán consideradas finalistas y entre éstas History decidirá cuáles ocuparán el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, para que las ideas ganadoras se den finalmente a conocer la semana del 4 de diciembre en una ceremonia de premiación en la Ciudad de México.