Realizan “Vanidades Talk” en Campo Marte

En el evento, que fue conducido por Jacqueline Bracamontes, asistieron diversas personalidades que hablaron de experiencias sobre temas de belleza, moda, estilo de vida y tendencias

Asael Grande

Vanidades es más que una revista femenina. Con un mix de tendencias internacionales y las novedades del mercado local, sus artículos combinan información sobre moda, belleza, decoración, cocina, viajes y buen vivir, maximizando los detalles que hacen a la sofisticación de una mujer.

Es la revista femenina por excelencia, pionera en su género en nuestro país. Con más de 50 años en el mercado, se realizó en el Campo Marte el evento “Vanity Talk”, para festejar su contenido clave que refleja toda la experiencia, pero al mismo tiempo se ve renovada, joven, fresca, actual y dinámica.

Durante la alfombra roja desfilaron personalidades como Georgina Holguín, Ariadne Díaz, Pascal Nadaud, Sebastián Caicedo, Fanny Lu y Jacqueline Bracamontes, quien fungió como conductora de este evento de Vanidades, la revista femenina más leída de México, y que se ha convertido en un verdadero ícono de feminidad y éxito.

“Vanidades ha sido parte importante de mi vida desde hace años, desde niña mi mamá tenía su revista, y yo me escapaba para verla, y poco a poco vas creciendo y te vas identificando con la revista, la primera vez que fui portada de Vanidades fue lo máximo, fue una meta cumplida que me propuse desde que empecé en este medio, ha sido parte de mi vida, siempre me ha gustado la moda, siempre en todas las revistas es mi sección favorita”, dijo Jacqueline Bracamontes a DIARIOIMAGEN.

Por su parte, la conductora Georgina Holguín dijo a este diario que “siempre es importante darle un lugar especial a la mujer, yo estoy muy en pro de la equidad, las mujeres tenemos temas muy específicos que sí se deben manejar como en la revista Vanidades, que no incumben mucho a los hombres, es muy importante que esta revista nos incluya en todos estos temas”.

En cada una de sus páginas, las lectoras de Vanidades encuentran una guía clave de cómo vestirse, maquillarse, disfrutar; cómo criar a sus hijos y decorar su hogar; cómo crecer como personas y como mantenerse informadas y al día. Con Vanidades la mujer se mantiene a la vanguardia y encuentra lo que necesita para sentirse glamorosa, plena y bella.