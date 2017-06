Dulce revela que Juan Gabriel tiene dos hijos más en el anonimato

La cantante que se presentará con GranDiosas el 13 de julio en el Auditorio Nacional, revela que hay más vástagos del cantautor mexicano

Arturo Arellano

Dulce ha sorpendido con declaraciones fuertes en relación a la paternidad de Juan Gabriel, pues durante una convivencia con fans a las afueras de la taquilla del Auditorio Nacional, aseguró que el cantante mexicano dejó aún dos hijos más en el anonimato, según sus palabras, serían un menor de no más de 10 años de edad y un joven, cuya edad no quiso revelar. Dulce se presentará este 13 de julio en el Auditorio Nacional junto a Manoella Torres, Valeria Lynch, María Conchita Alonso y Rocío Banquells, todas bajo el concepto de GranDiosas, producción de Hugo Mejuto.

Fue el miercoles 31 de mayo, cuando Dulce y Manoella Torres ofrecieron una convivencia con fans en la taquilla del Auditorio Nacional, donde vendieron y firmaron boletos para su próximo show en el recinto, accedieron a tomarse fotografías y saludar amablemente a la gente, incluso que sólo iba pasando por el lugar. No obstante al hacer una pausa en la actividad, Dulce aprovechó para hacer declaraciones, en primera instancia sobre el show. “Como en todo, hemos tenido complicaciones, a veces algunas diferencias, pero es como en cualquier trabajo, sin embargo, hemos sabido superar los obstáculos y todas nos damos un trato profesional. Estamos contentas y vamos a ofrecer un show como el título del espectáculo refiere, será algo grandioso”.

Después realizó declaraciones fuertes en relación a la paternidad del fallecido cantante mexicano, Juan Gabriel, del que aseguró. “Tiene más hijos, que están en el anonimato, uno menor de edad, tendrá unos10 años y otro mayor. Lo que puedo decir es que es una criatura y un muchacho mayor, exitoso e independiente, la verdad no se si sea su deseo aparecer, eso es algo que sólo él sabe y se debe respetar”. Agrega: “sé que nuestro Juan Gabriel era bien activo y bien machote”.

Al cuestionarle sobre su opinión en relación a la herencia del divo, refiere que “claro que sí deben tener derecho a algo estos dos hijos más y no creo Juan Gabriel no haya pensado en eso, porque si algo era Juan Gabriel, era muy resposable con sus hijos. Siempre fue gran padre, de manera que eso de la herencia sólo el tiempo lo resolverá, hay que degustar ese proceso de cómo nos vamos enterando de todo”. Lo mismo negó: “no sé si Iván Aguilera tenga conocimiento de la existencia de estos hijos y no puedo hablar más al respecto, porque también alguien puede venir a desmentirme, pero como dije antes, el tiempo lo va a aclarar todo, yo sé de fuena fuente esto que les cuento y ya se sabrá”.

En tanto, Manoella Torres, que también se encuentra promocionando su más reciente disco “Entera”, sí se dijo emocionada de este regreso del proyecto al Auditorio Nacional.