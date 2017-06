Libros que te conquistarán

“Música infiel y tinta invisible”, de Elvis Costelo | Malpaso

He aquí las memorias (vitales y musicales) de Elvis Costello, uno de los personajes más singulares y auténticos en la cultura popular contemporánea. Costello no es una estrella en el sentido convencional del término, quizá deberíamos decir que hace treinta años fue un astro del pop y que luego se convirtió en un músico extraordinario. En las páginas de Música infiel descubrimos al individuo, descendiente de una familia de músicos irlandeses, que desde los 13 años se sintió fascinado no sólo por la música, sino también por el estilo de vida que ésta le proponía. La primera guitarra, recuerdo de un viaje a España; el primer grupo y el primer encuentro con el público. Desde el principio, Costello se caracterizó por buscar infatigablemente el rasgo que lo diferenciara de los demás. Música infiel será un auténtico descubrimiento para quienes conocen las creaciones de Elvis Costello, porque en sus páginas encontrarán tanto el anecdotario de su existencia como los motivos de su búsqueda constante de nuevos retos. Para el resto, para quienes desconocen la música de este artista inclasificable, Música infiel será una ventana abierta a la época dorada del pop.

“Cartas al padre Flye”, de James Agee | Jus

Las cartas que aparecen en este libro son, sobre todas las cosas, un monumento a la camaradería y la amistad sincera y duradera. Luego de perder a su padre a los seis años, James Agee se mudó con su madre a Knoxville, Tennesse, donde se matriculó en un internado episcopaliano. Allí trabó amistad con uno de sus maestros, el pastor James Harold Flye, con quien mantendría una larga e íntima relación epistolar desde los quince años hasta el día en que lo sorprendió una muerte prematura. Estas cartas ofrecen un magnífico retrato de este gran escritor estadounidense, de su riquísima vida interior y de su tumultuosa trayectoria vital. Son un manual de instrucciones y sacrificios para escritores noveles, son una crónica social y política de treinta años convulsos de la historia de los Estados Unidos, son un notable documento de crítica literaria y cinematográfica, una recopilación de sueños y ambiciones de juventud, el amargo reconocimiento de un fracaso y una reconciliación tardía con el arte como empresa común, solidaria y esencialmente anónima.

“Euforia”, de Lily King Malpaso

Euforia comienza con la historia del antropólogo Andrew Bankson, quien lleva aislado siete años investigando a la tribu kiona en Nueva Guinea. Su voluntaria soledad y la ausencia de descubrimientos que le ayuden a avanzar en sus investigaciones, provocan que sobre su mente planee la idea del suicidio. Pero todo cambiará para él con la súbita aparición de dos colegas antropólogos que huyen de la violenta tribu mumbanyo. Nell y Fen -controvertida y brillante ella; atractivo y celoso él- se instalan con los tam, una tribu cercana a la de Bankson. La convivencia de los tres investigadores acabará en triángulo amoroso. Una relación tensa, basada en la competencia de egos y deseos -deseo de conocimiento, de fama; deseo por el otro- que se desarrollará en el paisaje amenazante de la jungla. Lily King reconstruye uno de los episodios más oscuros de la biografía de Margaret Mead, una antropóloga polémica, célebre por sus estudios sobre la sexualidad en los adolescentes polinesios, por su bisexualidad declarada y por su rigor científico.

