Gene Simmons anuncia concierto en el Pepsi Center WTC

El también conocido como The Demon, aterrizará en la Ciudad de México junto a su banda para dar una verdadera cátedra de rock and roll el próximo lunes 30 de octubre

El cofundador de la legendaria banda de rock estadounidense Kiss, Gene Simmons, también conocido como The Demon, aterrizará en la Ciudad de México junto a su banda para dar una verdadera cátedra de rock and roll.

Esto sucederá el próximo lunes 30 de octubre, en lo que será una noche épica, y qué mejor sitio para este show que las instalaciones del Pepsi Center WTC. La venta general comenzará a partir del lunes 5 de junio a las 11:00 AM en taquillas del inmueble y el Sistema Ticketmaster.

Con una brillante y destacada carrera dentro de la escena del rock mundial, Gene Simmons, con más de 45 años de rocanrolear, y de viajar con la banda de sus amores, Kiss, donde toca el bajo, canta, escupe fuego, vuela por los aires, usa armaduras de 18 kilos y con quien ha vendido más de 100 millones de discos, ahora llegará a nuestra ciudad en su faceta solista, donde dejará sentir sus joyas sonoras Radioactive, Living in sing y See you tonigth. Además, de entonar grandes clásicos como Rock and roll all nite, Detroit rock city y I was made for loving you, entre otros.

Paralelamente a su trabajo dentro de la música, el también inducido al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014, trabaja arduamente en el lanzamiento de su nuevo libro que llevará por nombre “On Power”, que estará listo para el 14 de noviembre a través de la plataforma digital Dey Street Books, y donde intentará educar a sus lectores en materia de finanzas.

Siempre en constante movimiento y evolución, multifacético, lo mismo puede ser conferencista, filántropo, productor, escritor, empresario, actor de TV y cine, así como crear su propio reality show (Gene Simmons Family Jewels) y amante de los comics, esto y mucho más es una clara muestra de lo que es el músico de origen israelí-norteamericano.

