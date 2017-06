“El oráculo oculto (Las pruebas de Apolo 1)”, de Rick Riordan

Mo ntena

El oráculo oculto ha sido galardonado con el premio Best Middle Grade & Children’s Book por los Goodreads Choice Awards 2016.

Tras enfurecer a Zeus, el dios Apolo es desterrado del Olimpo. Débil y desorientado, aterriza en la ciudad de Nueva York convertido en un chico normal. Sin sus poderes divinos y bajo la apariencia de un adolescente que disimula sus cuatro mil años de edad, Apolo deberá aprender a sobrevivir en el mundo moderno mientras busca la manera de recuperar la confianza de Zeus.

Pero entre dioses, monstruos y mortales, Apolo tiene muchos enemigos a quienes no les interesa que recupere sus poderes y vuelva al Olimpo. Cuando Apolo se ve en apuros, solo le queda un lugar donde acudir: un refugio secreto de semidioses modernos conocido como el Campamento Mestizo.

“Girl on line 2. ¡De gira!”, de Zoe Sugg

M ontena

Llega la segunda parte de “Girl Online”, la serie de Zoe Sugg, cuyos blogs sobre moda, belleza y estilo de vida tienen millones de seguidores alrededor del mundo.

Penny ya tiene las maletas listas. Desde que su novio, Noah, la invitó a unirse a la gira de su grupo, Penny no piensa en nada más que en recorrer Europa con él a ritmo de rock. Pero entre la agenda superapretada de Noah, las malas caras del resto de los músicos y los mensajes amenazadores de las fans celosas, Penny empieza a preguntarse si está hecha para ese estilo de vida. Añora a su familia, a su mejor amigo, Elliot, y su blog, Girl Online. ¿Será capaz de acostumbrarse a la vida (¡y al amor!) en la carretera o lo perderá todo durante su verano “perfecto”?

Mis queridos lectores: aunque algún día me sintiera capaz de abrir de nuevo el blog, jamás lo haría. Porque, en fin, no se me permite admitir que me siento insegura, no muy guapa y bastante celosa porque mi novio es el chico más tierno del mundo y no me ha dado ningún motivo para sentirme así, ¿verdad?

Díganme que estos sentimientos pasarán. No sé cómo voy a sobrevivir. GIRL ONLINE desconectada… para no volver a conectarse.