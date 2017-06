David Otero respira “Aire” de México

El cantautor se presentará este 28 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional con su pop rock y amor del que nacen sus hijos hechos canción

Arturo Arellano

David Otero es un cantautor español, que actualmente promociona su más reciente sencillo “Aire”, un viento que lo ha impulsado a brincar de nueva cuenta el charco y llegar a México, país en el que ofrecerá un concierto sin precedentes el 28 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, donde además contará con Juan Solo como invitado especial.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Otero refirió que “he tenido la suerte de tocar varias veces en el Lunario, es un lugar mágico, con muy buena energía, estoy seguro de que entre tantos artistas, no hay gira en el mundo que no quiera pasar por México y por este lugar. Me emociona porque cada día me demuestra la gente más cariño y las letras de este disco ya están superando, las canciones de otros trabajos que he hecho, las están poniendo en la radio de este país, cosa que no había sucedido tan fuerte, por lo que espero sea una gran presentación” dijo y adelantó que contará con Juan Solo como invitado especial.

Sobre “Aire” indica que “esta canción nació en mi estudio, compartiendo composición con Diego Cantero y ha sido algo por el siemple hecho de que nos gusta hacer música. ‘Aire’ está llegando a mucha gente y estoy disfrutando ese proceso y los alcances del tema”. Agrega que “la manera de componer es sencilla, se trata de imaginar y transformar, creo que el hilo conductor de este disco es mi voz, pues en cuanto a ritmos hay pop, rock, balada, cada canción es un mundo, dentro la estética musical que es mi estilo, es mi voz y forma de entender la música”.