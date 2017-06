Una gloria actuar en la película de Pelé: Seth Michaels

En el filme, el actor mexico-americano da vida a Mario “Lobo” Zagallo, leyenda del futbol brasileño y además es el encargado de todas las coreografías

Arturo Arellano

Este viernes 2 de junio llega a a las salas de cine de México, “Pelé: El nacimiento de una leyenda”, cinta que narra la vida de esta leyenda futbolística brasileña consolidada hasta la actualidad como la más grande de la historia. Se cuenta desde su niñez, hasta la consumación de su éxito con la primera copa del mundo en sus manos. Lo mismo aparecen otros personajes históricos como es el caso de Mario “Lobo” Zagallo, contemporáneo de Pelé en la cancha y a quien da vida el actor mexico-americano Seth Michaels, lo mismo se encargó de realizar todas las coreografías de jugadas futboleras en la película.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Seth Michaels, ofreció detalles al respecto “estaba en Italia cuando me llamaron para hacer este personaje, que es una leyenda del futbol brasileño, resulta que cuando llegué coincide con que también despiden a las dos coreógrafas de Inglaterra y como yo tengo una trayectoria como futbolista, me dicen que si puedo hacer los dos trabajos, coreografiar las escenas de jugadas de futbol y como actor haciendo un personaje, sin duda acepté y esperamos que este resultado le guste mucho a la gente que de verdad podamos transportarla a esos tiempos de gloria, para el futbol de aquel país no solo para Pelé”.

Explica que “tuve una investigación documental grande para poder desarrollar mi personaje de Mario Zagallo, entrevistas, videos, su manera de moverse en la cancha como jugar, hasta como habla, el ritmo de su voz, fueron horas y horas de estudio que posteriormente apliqué en la pantalla. Hasta ahora los comentarios son buenos, por lo pronto se estrenó en Estados Unidos y como su conocimiento del futbol brasileño no es mucho, no tienen una imagen de lo que fue Mario Zagallo, de modo que no hacen comparaciones sobre mi personaje, pero sí de la película en general, la historia, las coreografías y las escenas, de eso se habla mucho”.

En la cinta se cuenta desde la niñez de Pelé, la pobreza de donde viene, sus sacrificios y su llegada al futbol, las personas que lo alentaron, pero también las que lo insultaron y burlaron, hasta que llega a la Copa Mundial de Suecia en el 58, a los 17 años, siendo el jugador más joven en ganar una copa del mundo. Se cuenta desde varios enfoques, no es solo una película de futbol, sino de la vida, del esfuerzo, de lo que es luchar por algo que se quiere, venir de la nada y llegar a la cima. “Por eso esta cinta es buena también para quienes no les gusta el futbol o no son fanáticos, todos deben verla porque inspira”.