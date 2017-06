Baja el telón “La Jaula de las Locas”

El musical festejó sus 500 representaciones y dijo adiós al Teatro Hidalgo, después de 18 meses en cartelera

Asael Grande

Luego de 18 meses en cartelera, uno de los musicales más exitosos de México, “La Jaula de las Locas”, espectacular comedia musical, festejó en grande sus 500 representaciones ininterrumpidas de estar en el gusto del público en el escenario del Teatro Hidalgo, pero también baja el telón de su temporada en este gran escenario, y lo hizo con padrinos de honor: las actrices Susana Alexander y Chantal Andere, la comunicadora Maxine Woodside, el actor y comediante Freddy Ortega, y el productor Guillermo Wiechers.

Cabe destacar que, después de cerrar con broche de oro su temporada en el Teatro Hidalgo, “La Jaula de las Locas” realizará una gira por el interior de la República Mexicana, visitando ciudades como Torreón, y Durango.

Previo a la develación de la placa conmemorativa por las 500 funciones de esta gran puesta en escena, Juan Torres, el productor de la obra agradeció, entre lágrimas, y visiblemente emocionado, al público y al elenco: “muchas gracias, elenco de ‘La Jaula de las Locas’, misión cumplida, gracias a ustedes, público, esta obra no hubiera sido posible, durante 18 meses de temporada, si no hubiéramos tenido la generosidad del público que nos acompañó en cada función, no hay nada más rico que saber que algo que empezó como una idea, como una ilusión, logró su objetivo, y trascendió porque llegamos a los corazones de la gente que estuvo con nosotros”.

La primera actriz Susana Alexander agradeció a Juan Torres “el honor de invitarme esta noche, sé lo importante que es esto para usted, esto es extraordinario, quiero felicitar a todos, están geniales”. Por su parte, Chantal Andere, dijo que “estar de nuevo con esta compañía, que admiro y respeto, todos cantan increíble, esto solamente se debe al público que no viene una sola vez”.

La periodista Maxine Woodside se sumó a las felicitaciones: “están maravillosos, las luces, el vestuario, la orquesta, los felicito de corazón, qué bárbaros, mis respetos, a todos muchas felicidades, gracias Mario Iván, gracias Juan, ojalá sigan muchos proyectos como éste”. Finalmente, el comediante Freddy Ortega, agradeció la invitación a develar la placa de las 500 funciones de “La Jaula de las Locas”: uno tiene la responsabilidad de generar emociones, y eso fue lo que nos sucedió con “La Jaula de las Locas·, es un trabajo fantástico el que hemos visto aquí.

