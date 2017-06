Contamos con los recursos para enfrentar alguna afectación climatológica: Carlos Joaquín

Yolanda Montalvo

Este año, según la Comisión Nacional del Agua pronosticó para el oéano Atlántico -que abarca el Mar Caribe y en el que se ubica Quintana Roo- la formación de 11 ciclones, de los cuales 7 serían tormentas tropicales, 2 huracanes de categoría 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson, dos huracanes categoría 3 o superior y -aunque tocamos madera- el gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que el estado se encuentra listo para proteger a la gente al iniciar la temporada de huracanes 2017.

El mandatario estatal dio a la Coordinación Estatal de Protección Civil la responsabilidad de mantener en buenas condiciones los 836 refugios anticiclónicos establecidos en los 11 municipios del estado. Esas instalaciones tienen capacidad para albergar a más 112 mil 965 personas en caso de alguna afectación climatológica. Están distribuidos de la forma siguiente: Cozumel 12 refugios; en Felipe Carrillo Puerto 258; en Isla Mujeres 13; Othón P. Blanco 140; en Benito Juárez 47; José María Morelos 99; en Lázaro Cárdenas 61; Puerto Morelos 19; Solidaridad 42; Tulum 48 y Bacalar 87.

El gobernador de la entidad enfatizó en la importancia de la prevención de los desastres, “juntos podemos avanzar en materia prevención, porque esto nos permite reducir daños, pérdidas materiales y vidas humanas”.

La marcha del Peje

Los delegados locales del Movimiento de Regeneración Nacional, andan muy emocionados porque el2 de julio su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, viene a Cancún para hacer campaña política rumbo al 2018, como lo ha hecho durante más de una década a los larg y ancho del país, mientras, la Fepade le hace los mandados.

Los morenos de Quintana Roo harán lo imposible para que, en esta tercera ocasión en la que su mesías buscará llegar a Los Pinos, no se quede en la raya y se vea obligado a irse a “La Chingada”, -así se llama su rancho, ehhhh, nombre adecuado -. En Cancún, AMLO junto con sus fieles morenos realizará una marcha del Parque del Crucero, lugar de reunión de la clase popular, a Las Palapas, donde dará un discurso.

El habilidoso Peje tiene callo en evadir las leyes que impiden realizar proselitismo adelantado, pues en Quintana Roo no estamos en proceso electoral para poner como pretexto de su visita el apoyar a sus candidatos, pero el discurso retórico lo tiene bien ensayado y cada día la “casta” política le da más argumentos para agregar a su lista de inconformidades de la sociedad contra los gobernantes.

Los ansiosos

Obvio, los que con más ansiedad esperan al líder de Morena son los políticos interesados en ocupar una candidatura en el partido de AMLO, como Eduardo Ovando y los integrantes de su Red Ciudadana y otros priístas, que preparan ya el cofre, donde pondrán a los pies del Peje, el tributo a pagar -en estructura política, claro, por dinero el moreno mayor nunca ha recibido, ni lo volverá a hacer, jijijijiji- para lograr el beneplácito de López Obrador.

Deuda para 20 años

El Banco Interacciones, de los Hank Rhon, accedieron a reestructurar los intereses de la deuda que el municipio de Solidaridad tiene con esa casa financiera por 780 millones de pesos, eso sin modificar el plazo de 240 meses, es decir, 20 años, lo que significa que las próximas siete administraciones playenses deberán pagar ese adeudo.

La alcaldesa, Cristina Torres, espera ahorrar, en lo que le queda de su administración, que es poco más de un año, unos 13 millones de pesos, con la reestructura de la tasa de interés.

Hasta el momento el ayuntamiento de Solidaridad se ha abstenido de solicitar empréstitos, pero, además con la pésima calificación crediticia que les dejó Mauricio Góngora, las condiciones para adquirir un crédito no serán las mejores, eso si alguien les presta, es hasta ahora que el municipio logró mejorar su perspectiva crediticia ante las calificadoras internacionales Fitch Ratings y HR Ratings, de negativa a estable, por lo que lograron modificar la tasa de interés ante el banco.

Se coloca

Con esta modificación en la tasa de interés resultado de una mejor calificación crediticia por el ordenado manejo en las finanzas municipales, dejan muy buen parado al tesorero del ayuntamiento de Solidaridad, Asunción Ramírez Castillo, quien según el runrún es quien dará batalla a la actual munícipe por la candidatura a la alcaldía de Playa del Carmen, en la contienda que se llevará a cabo dentro de un año, eso pese a que el grupo cercano a Cristina Torres mantiene la esperanza de que sea ella, quien se lance por la reelección.

Se seguirá la lucha

Tal como le comenté en este espacio, el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, dijo esta semana que el gobierno estatal no tenía entre sus planes seguir con la lucha por el territorio que le fue arrebatado y adjudicado al estado de Campeche y Yucatán, eso porque el caso estaba para fines prácticos muerto y que además la gente que vive en esa franja estaba muy cómoda con la situación.

Sin embargo, López Mena cambio de parecer “de forma inexplicable” , jijiji y aseguró que Quintana Roo se mantendrá en la lucha, pues existen los elementos legales e históricos contundentes que le otorgan la razón en el conflicto. Que si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emitió una sentencia de fondo, se lavó las manos al decirse incompetente en torno al conflicto de límites y archivó el juicio, “eso no significa que no se pueda iniciar otro procedimiento”.

López Mena insistió en que existe disposición del gobierno del estado de promover los recursos que sean necesarios para continuar la controversia constitucional y defender los límites quintanarroenses…seguro le dieron un jalón de orejas….ternurita.

También recordaron

Donde el tema del conflicto limítrofe tampoco estaba en la agenda esa en el Congreso local, donde, de manera también “inexplicable”, recordaron que es parte de su trabajo, por lo que el presidente de la Gran Comisión -la que parece que nunca va a desaparecer- del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, dijo que el Poder Legislativo realizará todas las gestiones necesarias -eso quien sabe cuándo porque su agenda está llena- para que se reconozca lo que claramente establece la Constitución del estado en relación con los límites del territorio de la entidad…..ufffff, ¡gracias a López Mena y sus desafortunadas declaraciones sobre el tema!

Fayuqueros

El secretario de Gobierno del estado, Francisco López Mena -que es Trending Topic– arremetió contra los fayuqueros que han causado desmandes y enfrentamientos en el Antiguo Puente Internacional de Subteniente López, y señaló como intolerante su conducta agresiva con las autoridades

Le recuerdo que el pasado miércoles un grupo de fayuqueros “hormiga” se enfrentó a agentes de la Policía Estatal Preventiva y a elementos del Ejército, porque no se les deja pasar mercancía ilegal, más allá de lo “permitido”.

En el caso de los fayuqueros, López Mena manifestó que solo se aplicará la Ley, pues no se permitirá que haya desmanes. “Ayer se detuvo a tres que obtuvieron su libertad con el pago de una fianza pues su falta fue administrativa, pero no vamos a solapar más actos que atenten contra el orden y tranquilidad”, ….¡­que barato sale apedrear a una autoridad! Tantán.

