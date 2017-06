Odelbrecht no enturbiará elecciones

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La política es el arte de los incapaces de triunfar en privado.

José Luis de Villalonga (1920-2007) Actor y escritor español.

Morena, propiedad de Andrés Manuel López Obrador, se lamía los bigotes, ya que la fiscalía de Brasil daría a conocer el 4 de junio, precisamente el mismo día de las próximas elecciones, los nombres de funcionarios públicos de varios países, incluidos México, involucrados en el escándalo de sobornos de la constructora carioca.

Hace unos días, en esta misma columna te había platicado, estimado lector, sobre lo que vendría. Funcionarios de la Procuraduría General de la República, en Brasil, se reunieron con altos funcionarios de la fiscalía, incluido el procurador, Rodrigo Janot.

Precisamente, Janot demandó a los tribunales brasileños que llevan la investigación del caso de más de 788 millones de dólares de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, que no divulgara los nombres de los involucrados a fin de coordinar esfuerzos con las autoridades locales de esas naciones. República Dominicana aceleró sus investigaciones para llevar a tribunales a una docena de políticos, entre ellos legisladores.

De acuerdo a información que ha obtenido la PGR, que encabeza Raúl Cervantes, la lista de funcionarios mexicanos involucrados en los sobornos de Odelbrecht, no es extensa, pero abarca la parte final de la administración de Felipe Calderón, y los inicios de la actual. Se señalan a directores de Pemex con Suárez Coppel y Lozoya.

Incluso, se tiene conocimiento que el motivo de la renuncia de Emilio Lozoya en la dirección de Pemex, está íntimamente vinculada la detección de esos sobornos. Se sabe que el monto de sobornos a funcionarios de la entonces paraestatal es de 5 millones de dólares.

Por el momento, el caso Odelbrecht no perjudicará el ya enturbiado proceso electoral del próximo domingo.

PODEROSOS CABALLEROS: El delfín de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard (“El Carnal”) sale a pasear por las calles de la colonia Condesa. Ya no hay presiones sobre él por el seguimiento de denuncias de enriquecimiento “inexplicable”. Ya terminó su autoexilio. Ahora, a hacer política para llevar a Los Pinos… perdón, a Palacio Nacional, a “El Peje”. El asunto de la línea 12 del Metro, donde se habló de actos de corrupción, aparentemente el gobierno de la Ciudad de México, no lo comprobó. *** Y, a propósito de los cadáveres del clóset de la Línea 12, ICA, de Bernardo Quintana, sigue desmoronándose y seguramente irá a un concurso para evitar su quiebra inmediata. Esto, derivado que los juzgados inclinaron la balanza en contra de las empresas, entre las que se encontraban además de ICA, Carso y la canadiense Alstom. La constructora, de rancio pasado, a partir de esa crisis no ha podido levantar la nariz y va en picada. *** De acuerdo con la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, en total son 18 los estados que cuentan con alguna empresa o actividad económica referente al sector aeroespacial. Entre ellos destacan cinco estados donde se han concentrado racimos o clústeres de empresas de base tecnológica. Baja California, gobernada por Francisco Vega, tiene más de 76 empresas enfocadas al sector con exportaciones por más mil 533 millones de dólares anuales. Estados Unidos recibe la mayor parte de las exportaciones de Baja California: el resto se dirige a Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania. Nuevo León, gobernada por Jaime Rodríguez, cuenta con más de 28 empresas del sector, las cuales exportan sus productos principalmente al mercado de América del Norte. Este sector exporta 651 millones de dólares anuales. *** El Conacyt, de Enrique Cabrero, presentó sus 9 nuevos centros de desarrollo económico y científico que se enfocarán a atender sectores industriales como el automotriz, aeroespacial, agroalimentario y petroquímico, entre otros. Se ubicarán en Monterrey, Acapulco, Aguascalientes, Mérida, Querétaro, Ciudad del Carmen, Pachuca y San Luis Potosí.

AL FINAL DE CUENTAS: Inversionistas bursátiles se mantienen cautelosos sobre ASUR, que lidera Jaime Chico Pardo, luego que adquirió un 10% adicional del aeropuerto internacional de San Juan de Puerto Rico. Estiman que el aumento de su participación accionaria en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, del 50% al 60%, después de que la compañía junto con el fondo de pensiones canadiense Public Sector Pension Investment Board adquiriera el 50% de Aerostar Airport Holdings, que ASUR aún no poseía. El flujo de 9 millones de pasajeros del aeropuerto de San Juan en 2016, no tiene una justificación financiera con lo que se pagó. Además, les inquieta a inversionistas la trayectoria política y económica a largo plazo de Puerto Rico.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Xerox de México, liderado por Fernando García Cantón, para motivar a sus trabajadores para mejorar su salud, ya que, como menciona la empresa, empleados saludables se refleja en mejores ventas, imagen y resultados de la compañía. Por ello, lanzó el programa “Saludablemente Xerox”. A través de clubes, establecen programas de activación física y mejoramiento de los hábitos alimenticios.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano