Ruta 3 hará del Metropólitan una bohemia con clase

Fernando Delgadillo, Edgar Oceransky y Hernaldo Zúñiga unen fuerzas para potenciar la música de autor y letras inteligentes en un concierto el próximo 8 de junio

Arturo Arellano

En el afán de promover, impulsar y crear nuevas audiencias para la música de autor, es que se unen Fernando Delgadillo, Edgar Oceransky y Hernaldo Zúñiga, tres de los más grandes exponentes de este género, quienes ofrecerán un espectáculo sin precedentes el próximo 8 de junio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde planean hacer de la noche una bohemia con clase, entre letras y melodías para alimentar el alma, el corazón y la cabeza.

Para dar detalles al respecto, el maestro Hernaldo Zúñiga concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN. “Es una reunión de cantautores que hemos hecho caminos similares y cuyas diferencias son complementarias, para lograr un evento como este. Nos reunimos casualmente en un concierto en Monterrey, fue una gran experiencia y entonces hablamos sobre la posibilidad de repetir la fórmula, mostrar lo que cada uno hace. En mi caso es un resumen, un destilado de lo que llevo en mi carrera, después nos juntamos los tres para cantar juntos. Probablemente sí tengamos momentos de charla, generaremos un ambiente más propio de una casa que de un teatro, una bohemiada, hablamos sobre cómo se crearon las canciones, será un momento único”.

Asegura que “en todas la generaciones, puedo decir, ya que he lo he vivido desde los años setentas, ha habido géneros de moda, sin embargo, también ha habido a la par canción pensante, en los sesenta por ejemplo Dylan, después James Taylor y así podemos ir década tras década, en todo el mundo, lo que no ha habido es correspondencia de los medios de comunicación, sobre todo al televisión le dio la espalda a la música de autor, pero seguimos vigentes y nuestro público ahí está, se ha demostrado salud del género, gracias al público”.

En relación al concierto en el Metropólitan dice: “la expectativa es la más alta, como en los conciertos individuales, ya tuvimos dos experiencias previas y sabemos lo que ocurre, lo hermoso que nace. Además es también la reunión de tres públicos distintos, por lo que se vuelve una dinámica de descubrimiento, en la que los públicos de mis compañeros escucharán lo que yo hago y a la vez la gente que me irá a ver a mí, escuchará a mis compañeros, es una manera de expandir su horizonte. Además somos afortunados y privilegiados de pisar un escenario como el del Metropólitan, es ilusionante, convivir entre amigos, donde el cuarto amigo es el público”.

Añade que “compartir el escenario con Fernando y Edgar es muy enriquecedor, son personas a las que admiro, porque me enseñan cosas arriba del escenario y abajo del mismo. Todos coincidimos en querer denotar el sentimiento más puro y noble que mueve a los seres humanos, el amor, que nunca pasará de moda, porque nunca lo está, ni pendiente del momento, porque siempre lo necesitamos, expresarlo y sentirlo”. Finalmente refirió que además del show el 8 de junio tienen conciertos a lo largo de la República, cuyas fechas se pueden consultar en las redes sociales del cantautor.

