LemonGrass llevará música, baile y diversión al Centro Cultural Teatro 1

Ivana, Jelly, Paula, Sophie, Yael, Nathan y Emiliano se presentarán en el Teatro 1 los días 9 y 11 de junio

Arturo Arellano

La agrupación infantil que gusta a chicos y grandes, LemonGrass, llegará de nueva cuenta al Centro Cultural Teatro 1, pues gracias al éxito obtenido en anteriores presentaciones, deciden abrir nuevas fechas los días 9 y 11 de junio y de la mano de su disco “LemonGrass Deluxe Edition” ofrecer conciertos espectaculares. Ivana, Jelly, Paula, Sophie, Yael, Nathan y Emiliano se dicen emocionados, pues en su corta experiencia en los escenarios han notado que no solo los niños los aprecian, sino lo padres de los niños que han logrado también engancharse con su música.

Para dar más detalles al respecto, los divertidos y amables integrantes de LemonGrass, visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista nos contaron que “Giselle Torres abrirá nuestros conciertos y después cantará algunos temas. A nosotros nos emociona mucho que nos han recibido muy bien, es gracias al éxito de los conciertos anteriores que decidimos abrir nuevas fechas. Ya estuvimos en Puebla, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pero nos ha ido tan bien que estamos de vuelta en el Centro Cultural Teatro 1. Nos estamos preparando, con ensayos, vocalización, queremos que todo lo que se viva sea algo mágico.

Lo mismo vamos a tener meet & greet, en el que algunos fans que compren su boleto VIP Oro, podrán convivir con nosotros antes del show, por lo que deben llegar una hora antes”.

Refieren que para su fortuna, su música ha sido del agrado no sólo de los niños y jóvenes, sino de los padres de éstos “hemos estado en varios escenarios en el mes de marzo y nos dimos cuenta de que los papás bailaban las canciones, en momentos hasta se veían mas prendidos que los niños. Porque se puede pensar que irán a un concierto tipo Barney, pero no es así, ya cuando empieza el show se dan cuenta y lo disfrutan mucho. Las generaciones han cambiado, los niños ya no somos lo mismo y nuestra música está en eso, más pop, electrónica, sonidos urbanos, mucho más fresco. La verdad nos da mucha alegría ver que los adultos también estén disfrutando de nuestro repertorio”.

Señalan que si bien sus letras en su mayoría hablan de amor, ellos tratan de cantar los temas con los que sienten mayor identificación. “El amor es un tema universal, a todos les interesa, seas niño o adulto o de la tercera edad, por eso en la música, ese es el tema principal. Nosotros cantamos al amor de niños, es como más sano, tierno, intenso y de hecho nuestras canciones pueden ser dedicadas no sólo a una pareja, como la de ‘Mi mundo gira contigo’, puede ser para tus padres, tu mascota, amigos. El amor no se puede, ni se debe perder”.

A lo anterior, añaden que “nosotros no escribimos canciones porque seguimos siendo niños y no tenemos mucha experiencia en eso del amor, pero la agencia de la disquera nos enseña canciones y nosotros decidimos qué es lo que nos gusta, lo que queremos cantar y con lo que más nos identificamos. No descartamos la opción de escribir más adelante, pero por el momento las canciones son elegidas así, sería muy padre a futuro tener esa oportunidad”.

Cada miembro de LemonGrass, está de lleno en el proyecto, sin embargo refieren que este sueño cumplido lo combinan con sus estudios ya que todos tienen un plan B. “Estaría muy padre que duráramos toda la vida juntos como LemonGrass; sin embargo, también tenemos un plan B, por si el destino cambia, que esperemos que no, pero sí estamos estudiando y queremos tener otras opciones”, entre las que destacaron, la actuación, el modelaje, los deportes y la arquitectura. Lo mismo, refirieron entre sus influencias personajes, como Miley Cyrus, One Direction, Michael Jackson en su etapa con Los Jackson Five, Pablo Alborán, Ricardo Montaner y David Bisbal.

Los conciertos de LemonGrass se llevarán a cabo en el Centro Cultural Teatro 1, los días 9 de junio a las 18:00 horas y el 11 a las 13:00 y 17:00 horas. Cabe destacar que si la gente acude a la taquilla del Centro Cultural Teatro 1, a adquirir los boletos para el concierto y llevan consigo el disco “LemonGrass Deluxe Edition” recibirán un 20% de descuento. Si adquieres boleto VIP Oro, deberás llegar una hora antes del show, pues podrás ingresar a una convivencia con los integrantes del grupo.