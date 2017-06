Detienen a Borge en Panamá

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

La Procuraduría General de la República, informa que con base en una Notificación Roja emitida a petición de México por la Secretaría General de INTERPOL, fue detenido el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo en Panamá.

La localización y detención se realizó como resultado del trabajo conjunto entre la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Agencia de Investigación Criminal, con la Procuraduría General de la Nación y de Interpol Panamá.

Por medio de investigaciones de gabinete y campo por parte de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de INTERPOL Panamá, se tuvo conocimiento que esta persona se hospedaba en un hotel de la capital panameña y que abordaría el día de la fecha un vuelo con destino a París, Francia, por lo que se implementó un operativo y lográndose así su captura en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá.

La petición de detención se sustenta en una orden de aprehensión librada el 31 de mayo de 2017, por juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el Artículo 400, fracción ll del Código Penal Federal.

Borge esacusado por la venta ilegal de patrimonio del estado de Quintana Roo, calculado en un quebranto por 30 mil millones de pesos, despojos a particulares y violaciones a los derechos humanos.

El sábado 3 de junio de 2017 se informó que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, había reunido pruebas ante la PGR contra su antecesor, Roberto Borge.

La detención de Roberto Borge se dio por una colaboración entre la PGR e Interpol Panamá. La extradición está en proceso.

Carpeta de Investigación

Pocas horas antes de que se llevara a cabo el proceso electoral en el Estado de México, donde por cierto de levantó con el triunfo de acuerdo al conteo rápido, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, el diario “Reforma” circuló la información de que un juez del Estado de México habría expedido una orden de aprehensión en contra del ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

La orden sería consecuencia de las denuncias en contra del ex gobernador, así como de otros ex funcionarios de su administración por la compra a precios subvaluados, a través de prestanombres, de terrenos patrimonio del estado, pero también, por la adquisición de barcos para la empresa Barcos Caribe, de acuerdo con la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO.

Junto al ex gobernador, salieron los nombres de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado; Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE; María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador; César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, estos dos últimos registrados como “dueños” de la empresa naviera que realiza traslado de pasajeros en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

Si las autoridades tienen localizados a los implicados en las denuncias hechas por el gobierno estatal que encabeza Carlos Joaquín González, también se desconoce, aunque, es vox populi que Claudia Romanillos Villanueva, junto con otros ex funcionarios que forman parte de las denuncias, que en abril de este año confirmó el actual gobernador, suman siete carpetas, viven quitados de la pena en Yucatán, mientras el ex mandatario ha sido visto en diferentes lugares, como Cozumel, Miami y Canadá.

Combatir la corrupción y la impunidad

La continuidad del proceso de investigación y jurídica está en manos de la PGR; el titular del gobierno estatal subrayó que su administración ha dado su colaboración en mesas de trabajo e investigación de campo, lo que dio como resultado las denuncias contra Roberto Borge y diversos servidores públicos, información que compartió con la PGR.

Desde que inició su campaña política, que lo llevó a la silla estatal, Carlos Joaquín se comprometió a atacar de frente la corrupción y la impunidad. Le recuerdo que durante los primeros meses de su gobierno, el mandatario hizo público que fueron turnadas cuatro denuncias a la Procuraduría General de la República y dos más a la Fiscalía Estatal en contra de Roberto Borge por diversos delitos, como la venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo, que fueron vendidos de manera totalmente ilícita a precios muy bajos.

Otras siete denuncias fueron interpuestas en contra de ex funcionarios que trabajaron en la pasada administración, eso tras realizar diferentes auditorías y encontrar irregularidades por un monto cercano a 2 mil 388 millones de pesos, además de las interpuestas por el tema de venta de terrenos, pues se descubrió que, algunas rentas de maquinaria, que fueron hechas durante el ejercicio 2013, por cerca de 430 millones de pesos y otras del ejercicio 2014, por 348 millones, no existe la documentación de soporte ni la evidencia de los servicios que el estado obtuvo por el pago.

Asimismo, existen denuncias por desempeño irregular de la función pública y abuso de autoridad en algunas secretarías, involucrando montos por casi 41 millones de pesos.

La lista de implicados en todas esas denuncias, va más allá de Roberto Borge e incluye a Fernando Escamilla Carrillo, ex secretario de Infraestructura y Transporte; Ariel Federico Meeser, quien fue subsecretario de Infraestructura; Andrés Canul, también ex subsecretario; Eliezer Villanueva, que era funcionario de la Secretaría de Finanzas; y la licenciada Paulina García, que era secretaria de Desarrollo Urbano.

Más de un mes

Quien fuera parte de la lista de implicados en las denuncias por la venta irregular de la propiedad del estado, Mauricio Rodríguez Marrufo y señalado de haber otorgado, como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, subsidios hasta de un 75% para la compra de terrenos, sin tener facultades para ello, lo que generó un daño patrimonial al estado, tiene más de un mes detenido en la cárcel de Chetumal, donde podría pasar hasta un año de prisión preventiva o hasta que concluya el proceso en su contra.

En la misma investigación que se le sigue a Rodríguez Marrufo, están implicadas Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, quien goza de un amparo que evita su detención, y Paulina García Achach, quien fuera segunda en el mando de la Seduvi con Rodríguez Marrufo y quien le sucedió en el cargo después de que éste dejara la oficina.

Por cierto, en el caso de Paulina García Achach, después de entregar una fianza para no ingresar a la cárcel, que consistió en cinco propiedades y dos autos de lujo, para su proceso el juez dio un término de un mes y medio para dar una determinación, eso fue el 8 de mayo pasado, por lo que estamos a unos días de conocer el resultado del juicio en su contra.

Nuevo IPAE

En el Congreso local pretenden crear una agencia que sustituya al Instituto del Patrimonio del Estado, para evitar que se ponga en riesgo lo poco que le queda en propiedades, que será un ente público, dependiente o adscrito a la Secretaría de Economía, el cual va a ser el órgano técnico que va a integrar, conformar y desarrollar los proyectos estratégicos que tenga el gobierno del estado, bajo la modalidad de la inversión público-privada, sin embargo, los legisladores del PVEM aseguran le falta aún, más sustento legal para evitar que queden rendijas que permitan a políticos y privados pasar por encima de la ley… Pero claro, eso …no sucede, ni volverá a suceder, jijijiji.

Aventaja Del Mazo: IEEM

En un proceso electoral sumamente reñido, los candidatos del PRI, Alfredo Del Mazo, y de Morena, Delfina Gómez, peleaban palmo a palmo la gubernatura del Estado de México.

El propio candidato del PRI, Del Mazo Maza, anunció anoche su victoria, mientras que Andrés Manuel López Obrador, convertido en el vocero de la morenista Delfina Gómez, dio más tarde un informe en el sentido de que la profesora llevaba la delantera en el cómputo de votos.

El Instituto Electoral Mexiquense anunció, a cuatro horas del cierre de las casillas, que el conteo rápido favorece al priísta.

Tal y como se esperaba, la votación para gobernador en el Estado de México está resultando muy reñida.

La panista Josefina Vázquez Mota se declaró perdedora en la contienda, mientras que el perredista Juan Zepeda ocupaba un tercer sitio en el proceso electoral del Edomex, que según los expertos marcará la tendencia con rumbo a la elección presidencial del 2018. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com